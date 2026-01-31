Recoletas Zamora - Celta Femxa: Examen de actitud ante el equipo de moda

El Recoletas Zamora afronta esta tarde (19.30 horas) uno de esos partidos que ponen a prueba el pulso competitivo de un equipo joven, castigado por las lesiones y obligado a reinventarse para seguir en la zona alta de la tabla. Un duelo ante el "equipo de moda" en la Liga Challenge, Celta Femxa, que acude al Ángel Nieto en plena racha, reforzado y con la moral por las nubes tras tumbar al "todopoderoso" Azulmarino.

Eva Carregosa. / José Luis Fernández

Un rival en plena ebullición

Las viguesas son el equipo del momento. Acumulan 15 victorias consecutivas y se han metido de lleno en la lucha por el título tras su último triunfo ante el líder. Sin embargo, no por ello el Recoletas Zamora renuncia a plantear hoy batalla frente a Celta Femxa.

Todo lo contrario, la escuadra naranja afronta el duelo como un reto, un examen para mostrar su habitual mezcla de valentía, trabajo colectivo y buen baloncesto del que no pudo hacer gala ante Ardoi.

Las lesiones, el mayor hándicap

Recuperar esa mejor versión es hoy el objetivo para el bloque de Raúl Pérez, quien no esconde que las naranjas llegan con lo justo a la cita.

"Entrenar con pocas jugadoras es el hándicap más importante que tenemos", admitió antes del duelo, que encara pendiente de la evolución de Aina cuya ausencia podría complicar el desarrollo del juego al limitarse las rotaciones y desequilibrar la carga de minutos.

"No solo me preocupan las lesionadas, sino el resto. Taínta, Ana Pérez, Eva… llevan comiendo minutos desde la pretemporada", explicaba el técnico, agradecido por el apoyo constante de la cantera que ha permitido realizar una buena semana de entrenamientos de cara a tan exigente choque.

Recupera la identidad

Pese a todos los obstáculos, el Recoletas Zamora confía en poder hoy mantener su identidad. "Este equipo sabe salir de las adversidades. Cuando peor parece, siempre sale", recordó su técnico, pese al reciente borrón en Ardoi. Un partido del que resarcirse, por mucho que enfrente esté el plantel del momento en Liga Challenge.

Las viguesas llegan reforzadas

El Celta Femxa es un auténtico equipazo y, pese a perder a la exnaranja Carlota Menéndez por lesión, se ha visto reforzado este invierno por la llegada de Marina Gea e Iris Vennema, dos jugadoras de Liga Femenina Endesa que "elevan su nivel exterior y su capacidad anotadora". Si bien, la mayor amenaza celeste estará bajo los aros.

Un rival poderoso en la pintura

"Su juego interior es la clave", apuntaba Raúl Pérez antes del envite, recordando la importancia de jugadoras como Cabrera o Kelliher, ambas "de lo mejor de la liga". Una potencia en la pintura que Recoletas Zamora confía en contener como ya hizo en la precedente de la primera vuelta, que se decantó en favor de las gallegas por un único punto.

El guion a seguir

Ese precedente permite al conjunto naranja conocer el guion a seguir esta tarde: cerrar el rebote defensivo, imprimir intensidad al partido y buscar a las peores defensoras rivales y los espacios para percutir. Una fórmula que intentará aplicar volviendo a mostrar en pista ser un equipo de espíritu irreductible.