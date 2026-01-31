Óscar Cano, entrenador del Zamora CF tras ganar al Racing de Ferrol: "Es una victoria de mucho mérito"

Fiel a su estilo y recordando que en Primera RFEF hay mucho nivel, Óscar Cano recordaba lo difícil es "conseguir puntos en esta categoría". Con este primer análisis, el entrenador del Zamora CF ampliaba el valor de la victoria ante el Racing de Ferrol (1-0) y también justificaba el cambio de cara que dieron los suyos antes y después del tiempo de descanso. "Lo que pesan son los rivales. Los equipos tienen jugadores con infinidad de recursos y los entrenadores del Racing de Ferrol (que se da la circunstancia de que trabajaron con él como segundos) nos han puesto las cosas difíciles". Así se expresaba el técnico rojiblanco admitiendo que los suyos tuvieron momentos malos y "acabas sufriendo porque ellos son muy buenos y les auguro una gran segunda vuelta". Con todo, el granadino subrayaba que "es una victoria de mucho mérito. Hemos aguantado de pie" y han sumado tres puntos que les permiten dormir en puestos de play-off a la espera de que finalice la jornada y el Lugo juegue con la Ponferradina.

En la sala de prensa del Ruta de la Plata, Cano habló de más cuestiones referentes al choque y admitió que quiere ver el segundo gol, obra de Carbonell, y que fue anulado. A este respecto también fue cuestionado por las revisiones del VAR, un recurso que en esta ocasión no han agotado como sí sucedió en Balaídos. "Les hemos dicho a los jugadores que no pidan el recurso del VAR con tonterías. No podemos agotar nuestras revisiones por acciones que no van a ningún sitio".

Nombres propios

En su intervención también habló de jugadores en concreto y, como no, uno fue Abde Damar, a quien hizo debutar y se estrenó con gol. "Ha estado tímido en algunas acciones. Es un jugador con colmillo, tiene gol, recorrido… es muy buen fichaje" comentó el técnico quien, no obstante, confesó que el cambio por Loren Burón vino también motivado por el hecho de que podía estar algo estresado o abrumado por haber debutado con tan solo 4 días en el equipo. En cuanto a los cambios de Mario García y Kike Márquez explicó que "pidieron el cambio por molestias" y respecto a Mario Losada apostilló que en este momento del encuentro necesitaban un delantero con un perfil distinto a Carbonell, que volvió a ser titular.

Por último, se explayó hablando de Luismi Luengo, un futbolista que "es de otra categoría, otro nivel. Es muy importante para nosotros".

Para acabar, quiso hacer un balance positivo en cuanto a juego de los enfrentamientos ante tres de los grandes: Tenerife, Celta y Ferrol, y dejó claro que "somos capaces de competir contra gigantes de la categoría. Todo el mundo va a pelear por el play-off", concluyó.