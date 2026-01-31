El Zamora CF "B" quiere cortar hoy su mala racha y el CD Noname, alargarla

Jornada de lo más interesante en el Grupo B de la Liga Regional de Aficionados en la que tres de los cuatro representantes zamoranos tratarán de poner fin a su mala dinámica de resultados.

El filial rojbiblanco, ante CDF Cubillos

El primero de ellos en probar fortuna será el filial del Zamora CF, que esta tarde a las 16.00 horas recibe en el Ruta de la Plata al CDF Cubillos (12º clasificado). Una contienda importante para los de Ramos, que suman dos tropiezos consecutivos.

El Benavente recibe mañana al CD Laguna y Moraleja viaja a León

Esa misma cifra de derrotas acumula ya el CD Benavente, que mañana a partir de las 18.30 horas recibirá en el Luciano Rubio al CD Laguna en un choque directo entre dos equipos que buscan alejarse del descenso. Una zona en la que se encuentra el Moraleja CF, que mañana (12.00 horas) acude al campo del Sariegos de Bernesga, quinto en la tabla.

El Noname, a por más puntos

La jornada la completa hoy un Noname "en alza" que pretende mantener la buena racha tras el cambio de entrenador superando en su estadio a la Ponferradina "B" (16.15 horas).