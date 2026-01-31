Importante triunfo del Noname ante la Ponferradina B

El Noname empieza a respirar. El equipo de la interrogación sumó la victoria en su visita a la Ponferradina B, en un encuentro en el que le tocó remontar. A pesar de verse por detrás en el marcador en un error defensivo, los del Noname no se vinieron abajo y antes del descanso Asiel ya ponía las tablas. Tras la reanudación, el equipo de Romasanta siguió apretando y Sergio García firmaba la remontada desde los 11 metros, y después fue Nicolás quien cerraba el marcador con el 1-3 definitivo.