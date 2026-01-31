El Villaralbo afronta mañana una difícil visita a "Las Salinas"

El CD Villaralbo, que logró una importantísima victoria la pasada jornada frente al CD Numancia "B", regresa a escena mañana en el Estadio Municipal de "Las Salinas"; el feudo de un Atlético Tordesillas que se presume uno de los rivales más exigentes de cuantos tiene por delante la escuadra zamorana.

El equipo de Oji dio el pasado fin de semana un importante paso hacia la permanencia y tratará de repetir logro en uno de los peores escenarios posibles. Un campo, "Las Salinas", en donde únicamente el CD Palencia Cristo Atlético ha conseguido superar al Atlético Tordesillas; partido que tuvo lugar en la jornada 3, a finales del pasado mes de septiembre.

Desde esa fecha, los vallisoletanos no conocen la derrota y solo han dejado escapar dos puntos como locales (0-0 ante el Guijuelo). Una racha que intentará cortar el CD Villaralbo, corto de efectivos pero dispuesto a dar el máximo para tumbar a la mejor defensa del campeonato.