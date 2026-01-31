El BM Caja Rural Zamora logra una épica venganza sobre Grupo Covadonga

El BM Caja Rural Zamora se impuso de forma épica en el pabellón Braulio García al Grupo Covadonga en un partido que acabó con 31-32 en el marcador, tanteo que al descanso era favorable al conjunto local por cuatro goles.

Un final de locura

Cuando restaban pocos segundos para el desenlace, el Grupo Covadonga amenazaba con frenar nuevamente al líder. El BM Caja Rural Zamora, tras ir por detrás en el marcador buena parte del partido, solicitaba tiempo muerto con 30-30 en el marcador. Un parón en el que elaboró su cruel venganza sobre el único equipo que le ha superado hasta el momento para anotar por medio de Giannini y llegar a los últimos segundos por delante.

Sin demasiado tiempo, Grupo Covadonga sacó rápido y organizó jugada para llevar el balón a seis metros para su pivote, pero el lanzamiento abajo encontró la pierna de Lucas para sentenciar la épica victoria de los "Guerreros de Viriato" en el Braulio García.

El desenlace fue cruel con los locales, que dominaron en la primera mitad la contienda frente al potente bloque pistacho. De hecho, Grupo Covadonga llegó a irse al descanso con cuatro goles de renta, diferencias que incluso llegó a estirar a seis dianas al inicio de la reanudación. Sin embargo, el BM Caja Rural Zamora, todo calidad e ímpetu, terminó por llevarse el premio y dejar el buen arranque asturiano en un esfuerzo estéril.

Arranque igualado

La contienda arrancó con un intercambio de goles entre ambos conjuntos. Los locales, apostando por su tradicional velocidad y endiablada circulación de balón; los visitantes, tratando de templar sus jugadas para encontrar a Lalo y sus penetraciones.

Covadonga toma el mando

El líder, sin embargo, no pudo seguir el ritmo goleador de su oponente y a los tres minutos vio como la diferencia crecía a dos goles. Y, pese al tercer tanto del visitante Lalo, los astures comenzaron a cosechar una sustancial ventaja. Un diferencia que llegó a ser de cuatro goles cuando el BM Caja Rural Zamora veía la primera exclusión, señalada a Gigi poco antes de cumplirse los diez minutos de juego (8-4).

Trató de reaccionar el bloque de Félix Mojón, pero en su intento lo único que consiguió fue entablar un toma y dacá. Los goles no paraban de subir al marcador, pero la diferencia en contra del líder no disminuía. Así, el primer cuarto de hora se alcanzó con un preocupante 12-8 en el marcador.

Con goles de Álvaro Fernández y David Gallego, los visitantes lograron salir del paso. Y no fue sencillo, ya que de nuevo volvieron a quedarse con un hombre menos por sanción a Medina. Dos minutos que salvó sin perder aliento, consiguiendo con un parcial positivo acercarse en el marcador (14-12, minuto 20).

Muy por debajo al descanso

Grupo Covadonga seguía imponiendo su juego con Diego Fernández Valdés y Kevin Saltos como protagonistas, pero el BM Caja Rural Zamora no cedía en su empeño por remontar. Con todo, el equipo pistacho fue incapaz de darle la vuelta al tanteo al término de los primeros 30 minutos. Es más, los locales se llevaban a vestuarios merecido premio a su atrevimiento y balonmano ofensivo con un 19-15 que le permitía soñar con tumbar por segunda vez al líder.

El intermedio cambió la dinámica en el BM Caja Rural Zamora. Apenas dos minutos después de la reanudación, pese a que Grupo Covadonga pusiera un peligroso 21-15 en el marcador, encontró la respuesta a sus problemas. Lo hizo desde atrás, desde la defensa, volviéndose más sólido y recortando con buenas acciones en portería propia la renta asturiana.

Reacción de líder

El primer parcial se consumó con 21-18 y el segundo con 23-20, pero la tendencia del envite había cambiado en esos diez minutos y ahora eran los locales quienes tenían que aguantar el ritmo zamorano.

La insistencia zamorana alcanzó el fin deseado a un cuarto de hora para el final. Los goles de Medina y Oier consumaban la remontada y ponían al BM Caja Rural Zamora por delante.

Máxima igualdad

Reaccionó el Grupo Covadonga, recuperando la puntería en sus rápidas ofensivas, pero ahora era el equipo de Félix Mojón quien llevaba la iniciativa y se sentía más cómodo. Tanto que, a falta de dos minutos, Néstor García rompía el guion y con el 28-30 dejaba la victoria a tiro de piedra. Sin embargo, los asturianos jamás tiraron la toalla y forzaron al líder a dar el máximo en el pabellón Braulio García haciendo subir un 30-30 que hizo vibrante el tiempo decisivo. Segundos en los que Giannini apareció con dos goles y liderar la épica victoria zamorana.