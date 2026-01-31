Celta Femxa impone su ley ante el Recoletas Zamora

El Recoletas Zamora encajó su segunda derrota liguera consecutiva a manos del equipo de moda en la Liga Challenge, un Celta Femxa que tiró de recursos y de su amplia rotación de talentos para imponerse en el Ángel Nieto por 51-77.

Tras superar al líder, el cuadro gallego aparecía en pista zamorana como uno de los visitantes más incómodos para el equipo de Raúl Pérez. Una realidad que las naranjas encararon como un reto, un test que iniciaron con buena nota ante su público.

Un gran primer cuarto

Ana Tainta, a los diez segundos de juego, ponía por delante en el marcador a un Recoletas Zamora con las ideas claras para recuperar su mejor versión. Y si bien el juego interior visitante no tardó en generar puntos, con Cabrera igualando el tanteo, las naranjas se aplicaron en defensa para mantener la dirección del envite en sus primeros minutos.

Filor, con dos canastas consecutivas y un tiro libre, distanció al Recoletas Zamora (7-2, m. 3) al comienzo de un primer cuarto en el que Celta Femxa se estrelló con la defensa local. Y si bien la distancia llegó a verse menguada, alcanzándose el ecuador del primer periodo casi en igualdad (9-8), las locales fueron el equipo intenso y aguerrido de otras veces.

Eva Carregosa busca dar un pase ante una jugadora de Celta Femxa. / Jose Luis Fernández

Así, como premio al esfuerzo, y pese a la primera ventaja gallega (11-2), Pouye y Davinia aparecieron para dar forma a un nuevo parcial del Recoletas Zamora que cerró el cuarto inicial por delante (19-15).

De más a menos

La buena puesta en escena de las zamoranas, sin embargo, no tuvo continuidad en el segundo cuarto. Las pérdidas de balón dieron aire a un Celta Femxa que pasó del 21-17 al 21-23 en un abrir y cerrar de ojos, trazando un punto de inflexión en el encuentro.

Trató de evitar el cambio de tendencia el Recoletas Zamora, con Davinia volviendo a adelantar a las suyas minutos después, pero la puntería local desapareció en los compases previos al descanso y, con ella, gran parte de las opciones de victoria.

Último intento por la victoria

Pese al 28-35 y al parcial de 0-6 con el que se inició el tercer cuarto, el Recoletas Zamora regresó a pista dispuesto a luchar, a no tirar la toalla. Pero, como ocurrió en la primera mitad, el buen hacer local duró lo que aguantaron las fuerzas naranjas ante la amplia rotación celeste.

Final sin sobresaltos

El equipo de Pérez llegó a situarse a nueve puntos de su rival con mucho tiempo por delante, pero no pudo llegar todavía más descolgado a un último cuarto que se preveía intrascendente dado el 39-54 que imperaba en el marcador. Un periodo decisivo en el que volvió la puntería naranja, pero en el que Celta Femxa no dejó nunca de pisar el acelerador para firmar un contundente triunfo y seguir con su racha en post del liderato (51-77).