Fútbol | Tercera RFEF Femenina

La Bovedana cae por la mínima en casa ante el líder, el Simancas (0-1)

Las moradas aguantaron bien ante uno de los rivales más potentes

Once inicial de la Bovedana en un encuentro anterior. | CEDIDA

P. F.

No pudo sacar nada positivo, pero la derrota fue más que digna. La Bovedana perdió por la mínima en feudo propio ante el actual líder, el Villa de Simancas, que hizo valer un solitario gol de Ali en el minuto 38 para sumar el máximo botín. El equipo morado se presentaba ante su público dispuesto a sorprender y rubricar un buen papel, y no defraudó. El equipo zamorano supo aguantar y, a pesar de verse con el 0-1 en contra, no arrojó nunca la toalla, manteniendo abierto el encuentro hasta el final. Ahora ya toca pensar en el Capistol.

