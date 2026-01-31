El Balonmano Zamora viaja a Asturias para medir fuerzas con un Grupo Covadonga con el que tiene "cuentas pendientes"

El BM Caja Rural Zamora afronta hoy (20.00 horas) un duelo con aroma especial en el pabellón Braulio García, feudo de un Grupo Covadonga que le superó en la primera vuelta de campeonato y con el que quiere saldar cuentas para afianzar todavía más su liderato pese a las lesiones.

Felipe, hoy lesionado, lanza a portería en el choque ante Grupo Covadonga de la primera vuelta / Balonmano Zamora

Grupo Covadonga, un rival incómodo

Los asturianos son, por méritos propios, un rival incómodo para los zamoranos. Félix Mojón lo sabe, lo reconoce y lo asume como un estímulo más en una jornada que, de seguir los derroteros de las anteriores, podría reducir la lucha por el play-off a tres equipos.

El amistoso ante Ademar dejó buenas sensaciones

El gallego contento por "las muy buenas sensaciones" que dejó el amistoso ante Ademar de León, confía en que el equipo vuelva a mostrar hoy esa "fluidez ofensiva" de la que hizo gala ante el equipo de Asobal. Rival frente al que también lució la defensa, aspecto fundamental para lograr los dos puntos esta tarde.

Habrá que evitar la locura

"Es un rival muy ofensivo, el equipo más goleador del grupo", recordaba Mojón, que insistió en la necesidad de establecer una férrea defensa para, después, "intentar hacer daño a su defensa, donde es más vulnerable" Grupo Covadonga.

Todo ello, controlando esas ganas de cobrar venganza por lo sucedido en el envite ante los asturianos de la primera vuelta. "Si llevamos el partido a la locura, ellos estarán en su salda", avisaba, subrayando que los pistacho deberán jugar de forma cerebral, sin dejarse llevar por las ganas de revancha.

El líder debe amoldarse a sus bajas

Para intentar frenar al plantel asturiano, Mojón considera que apostar por la defensa con avanzado vista ante BM Safa "puede resultar arriesgado" y que su principal preocupación reside ahora en "ajustar las parejas del centro de la zaga" dada la baja de Pau Ortega, que afecta tanto al capítulo ofensivo como al defensivo.

Una ausencia que, sumada a la de Felipe, provocará que haya que medir minutos y cambios para no desajustarse ante un oponente con predilección por la velocidad y el balonmano más alegre.

En busca de una lucha a tres por el título

Si el guion pistacho se cumple y el líder consigue sumar estos dos puntos, alejaría a Grupo Covadonga de la lucha por el play-off en una jornada en la que BM Sanse y Atlético Valladolid miden fuerzas. Otro partido que, en función del resultado, puede dejar definitivamente la pelea por la cabeza de la tabla en una lucha a tres.