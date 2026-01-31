Duelo con sabor a revancha para el Atlético Benavente y visita compleja para River Zamora

Atlético Benavente y River Zamora encaran esta tarde dos envites que se presumen muy igualados ante rivales de la zona media de la tabla. Dos partidos que prometen buen espectáculo y una buena dosis de emoción.

Partido con sabor a venganza en La Rosaleda

El choque del Caja Rural Atlético Benavente se presenta con sabor a revancha, ya que la formación de Macías recibe en La Rosaleda, a partir de las 19.00 horas, al CD Tierno Galván. El primer adversario que fue capaz de hacerle hincar la rodilla esta temporada.

El bloque blanquiazul encara el partido tras no poder disputar su último encuentro ante Concello de Begonte, buscando sumar tres puntos que le acerquen un poco más a las primeras posiciones. Objetivo para el que tendrá que exigirse, pues si bien los vallisoletanos son novenos en la tabla y su marcha liguera ha sido bastante irregular, cuentan con calidad para dar un "susto" a los benaventanos. Así lo hicieron en la primera vuelta, ganando por 4-3; tropiezo que, el Caja Atlético Benavente, no quiere volver a sufrir.

Viaje complicado para el cuadro zamorano

Por su parte, el Caja Rural River Zamora se desplaza esta tarde hasta el Municipal de A Fraga para medir fuerzas con el Grupo Forma-T Vilalba en una contienda que dará comienzo a las 18.00 horas. Un duelo con sabor a tranquilidad para aquel equipo que salga ganador tras la hora de juego.

Imagen del encuentro entre River Zamora y Noia Portus Apostoli. / Alba Prieto

El cuadro de García Poveda cuajó un buen partido ante Noia la pasada semana pese a caer por 3-6. Un marcador fruto de la falta de eficacia en el primer acto y los altibajos de su desempeño en pista. Carencias que buscará solventar ante el 13º clasificado, intentando a su vez romper la tendencia negativa de las últimas semanas en las que encajó dos derrotas consecutivas. Una racha no muy peor que la de su adversario hoy, ya que Grupo Forma-T Vilalba acude al duelo habiendo sumado dos de los últimos nueve puntos en juego.