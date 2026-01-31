Abde Damar da tres puntos de oro a un Zamora CF con dos caras ante el Racing de Ferrol y lo cuela en play-off

El Zamora CF sumó este sábado tres puntos de oro ante el Racing de Ferrol y lo hizo mostrando dos caras: una primera parte en la que sacó a relucir su mejor versión coronada por un gol de Abde Damar (1-0), que debutó como rojiblanco por todo lo alto, y una segunda en la que le tocó sufrir ante un rival que lo sometió pero que, afortunadamente, se estrelló contra el larguero y contra un Fermín que volvió a ser el héroe de los suyos.

Este 1-0 permite al equipo dormir el play-off, a la espera de lo que haga este domingo el Lugo que juega ante la Ponferradina.

Equipo con pocas sorpresas y un debut

Para la ocasión, Cano introdujo alguna sorpresa en su once como apostar por el debut de Abde Damar con menos de una semana de entrenamientos en el equipo. Así, con Fermín bajo palos, el once se completó con Luismi, Athuman, Codina, Merchán, Sancho, Carlos Ramos, Mario García, Kike Márquez, Abde y Carbonell, y la premisa funcionó desde el pitido inicial. Arrancó el encuentro y lo hizo con un Zamora que quiso coger protagonismo desde el inicio. Los rojiblancos tomaron el control y el gol no tardó en acariciarse. La lista de ocasiones se estrenó con una gran jugada de Kike Márquez que cedió a Sancho cuyo disparo sacó un defensa gallego de forma milagrosa, pero que sentaba las bases de los que estaba por suceder. El inicio había sido más que positivo y los locales presionaban muy arriba frente a un Ferrol que durante los primeros minutos vivió a merced de los rojiblancos. El ZCF crecía por momentos y rondaba la portería. Los aplausos no tardaron en calentar la tarde en el Ruta de la Plata con una triple ocasión de Luismi Luengo, Abde Damar y Mario García, que permitieron al meta visitante a lucirse cuando apenas se habían cumplido los diez minutos de juego.

La salida del Zamora CF había sido un espectáculo obligando al Ferrol a desdoblarse en defensa al verse totalmente superado por una plantilla que estaba dando su mejor versión y que buscaba una merecida recompensa que llegó en el minuto 16: tacón de calidad de Kike Márquez, centro de Luismi y golazo de Abde Damar que rubricaba su debut soñado.

Con el 1-0 la victoria estaba ya encarrilada pero el equipo quería más. El Zamora se gustaba ante el Racing de Ferrol y buscó el segundo, que hizo Carbonell, tras una gran jugada personal, aunque en este caso fue anulado por falta previa. Esta decisión insufló algo de oxígeno a un Ferrol que alcanzó la media hora con un juego más incisivo, tratando de sacudirse complejos ante un cuadro local que había rebajado revoluciones pero que seguía controlando el encuentro y no pasaba apuros. Ya en la recta final, los visitantes dieron un paso al frente buscando encerrar a los de Cano que aguantaron las embestidas, aunque sabedores que cualquier paso en falso podía dar al traste con todo el trabajo.

Segundo tiempo

Se reinició el encuentro y lo hizo con el primer cambio en las filas de un Ferrol que salió dispuesto a quemar naves. Al contrario que en la primera mitad fueron los de Fernández Romo los que comenzaron con una marcha más en busca de un empate que Merchán salvó en línea de gol tras una jugada que puso en alerta a los rojiblancos. El Ferrol logró su objetivo de encerrar a los locales que estaban protagonizando dificultades en la salida de balón y cuyo juego era mucho menos fresco, con errores impropios del Zamora de la primera mitad.

Cumplida la hora de juego ambos entrenadores decidieron variar con un doble cambio que en el caso local suponía la entrada de Mario Losada y Burón por Carbonell y Abde, que cerraba su primera gran tarde como rojiblanco. El ZCF seguía sin encontrarse cómodo, pero, al menos, alejaba bien el peligro de un rival que lo intentaba una y otra vez encontrándose a la defensa y a Fermín. Afortunadamente no todo iba a ser defender y los zamoranos también demostraron que no habían renunciado al segundo cuando en un córner, Codina tuvo el 2-0 que salvó el meta cuando el público ya cantaba el gol. La respuesta no tardó y fue un misil de Fabio que se estrelló contra el larguero.

Exhausto, el Zamora CF estaba sufriendo más de la cuenta y Cano metía más piernas para afrontar la recta final con algo de garantías. Sin embargo, a los últimos compases se llegó sufriendo, con un Ferrol que tuvo varios saques de esquina que, esta vez sí, estuvieron bien defendidos. El pitido final se esperaba como agua en el desierto y es que el sufrimiento se alargó hasta el último segundo con un Fermín coronado de nuevo.

Tres puntos de oro, play-off provisional y a pensar en el siguiente.