Carreras de Montaña

El Trail Valdoradas de Carbajales ya cuenta con más de 150 inscritos

La prueba, que cuenta con tres modalidades, se celebrará el próximo 15 de febrero

Cartel promocional de la primera edición del 'Trail Valdoradas'

Cartel promocional de la primera edición del 'Trail Valdoradas' / Cedida

C. J. T.

El calendario provincial de trail centra sus ojos ya en Carbajales de Alba, localidad que acogerá el próximo 15 de febrero el Trail Valdoradas Carbajales, una cita puntuable para ZTS (Zamora Trail Series) que ya tiene su plazo de inscripción abierto y al que ya se han apuntado más de 150 deportistas.

La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Carbajales en colaboración con Smartchip, se presenta con dos modalidades de trail (20 kilómetros y 10 kilómetros), así como una de senderismo (10 kilómetros), siendo el coste de inscripción de 12 euros, salvo para la modalidad reina (15 euros).

