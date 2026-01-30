El Trail Valdoradas de Carbajales ya cuenta con más de 150 inscritos

El calendario provincial de trail centra sus ojos ya en Carbajales de Alba, localidad que acogerá el próximo 15 de febrero el Trail Valdoradas Carbajales, una cita puntuable para ZTS (Zamora Trail Series) que ya tiene su plazo de inscripción abierto y al que ya se han apuntado más de 150 deportistas.

La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Carbajales en colaboración con Smartchip, se presenta con dos modalidades de trail (20 kilómetros y 10 kilómetros), así como una de senderismo (10 kilómetros), siendo el coste de inscripción de 12 euros, salvo para la modalidad reina (15 euros).