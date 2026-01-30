Carreras de Montaña
El Trail Valdoradas de Carbajales ya cuenta con más de 150 inscritos
La prueba, que cuenta con tres modalidades, se celebrará el próximo 15 de febrero
C. J. T.
El calendario provincial de trail centra sus ojos ya en Carbajales de Alba, localidad que acogerá el próximo 15 de febrero el Trail Valdoradas Carbajales, una cita puntuable para ZTS (Zamora Trail Series) que ya tiene su plazo de inscripción abierto y al que ya se han apuntado más de 150 deportistas.
La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Carbajales en colaboración con Smartchip, se presenta con dos modalidades de trail (20 kilómetros y 10 kilómetros), así como una de senderismo (10 kilómetros), siendo el coste de inscripción de 12 euros, salvo para la modalidad reina (15 euros).
- Las poblaciones de ciervos comienzan a recuperarse en la Reserva Regional de Caza 'Sierra de la Culebra
- Una ambulancia que trasladaba a pacientes de Galicia a Madrid, atrapada en la nieve en Zamora
- ¿Cuántos habitantes tiene mi pueblo? Consulta los vecinos de los 520 núcleos de población de Zamora
- Con las manos en la masa: reparto gratuito de pizzas en la protesta agraria de Zamora para saber apreciar el trigo y la carne local
- Las deficiencias de drenaje en obras de Zamora recién terminadas que destapa la borrasca Kristin
- GALERÍA | El campo indignado: los tractores toman el centro de Zamora en protesta contra Mercosur
- Agricultores de Zamora en lucha: más de 300 tractores y las patatas por el suelo expresan la indignación del campo
- La madre de Benavente sancionada por recoger a su hijo discapacitado: 'Me multó porque le dio la gana