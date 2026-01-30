Tenis
Así hemos vivido la semifinal del Abierto de Australia entre Djokovic y Sinner
Los tenistas reeditarán el duelo de la última edición, también en la penúltima ronda
Redacción
El serbio Novak Djokovic mantuvo el tipo ante las embestidas del italiano Jannik Sinner, tiró de repertorio y después de cinco sets (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4), y cuatro horas y nueve minutos de partido se clasificó, por undécima vez, para la final del Abierto de Australia que disputará contra el español Carlos Alcaraz.
El ganador de veinticuatro Grand slam se aferró a sus posibilidades y dio un giro a las estadísticas con el italiano con el que había perdido los últimos cinco partidos. El balcánico se convirtió en el segundo jugador de la Era Abierta en alcanzar una final individual con 38 años o más después de Ken Rosewall, subcampeón en Wimbledon 1974 con 39 años. El serbio jugará el domingo con Alcaraz, que necesitó cinco horas y 27 minutos en superar al alemán Alexander Zverev (6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5).
