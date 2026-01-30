Josep Peris, jugador del Caja Rural CB Zamora: "El parón nos ha venido bien, pero ya hay ganas de competir"

Josep Peris, jugador del Caja Rural CB Zamora, señaló este viernes en la previa del encuentro ante Palmer Basket que tanto él como el resto del equipo zamorano se encuentran "con muchas ganas" de regresar a la competición.

El base admitió que el parón liguero en Primera FEB ha sido algo "extraño", pero que ha venido bien a un grupo deseoso de reanudar la competición y demostrar de lo que es capaz.

Josep Peris, jugador del Caja Rural CB Zamora, con el balón. / José Luis Fernández

Tres semanas sin jugar que se han hecho largas

El Caja Rural CB Zamora afronta su regreso a la competición tras un parón inusual de casi tres semanas. Su jugador Josep Peris reconoce que la situación "ha sido extraña”, ya que no es habitual encadenar dos semanas sin partidos. Y, aunque en ese periodo el equipo perdió su puesto de playoff, el valenciano relativiza su importancia: “Lo que cuenta es dónde estemos al final de la temporada”.

Ganas de pista y de recuperar sensaciones

Pese al trabajo diario, Peris admite que el equipo necesita volver a competir. “Se echa de menos el ritmo de partido”, afirma el jugador del Caja Rural CB Zamora. El vestuario viaja a Mallorca con la motivación alta y con la intención de reencontrarse con su mejor versión ante Palmer Basket.

Trabajo defensivo durante el parón

El tiempo sin competición ha servido para ajustar detalles. Así lo reconoció Peris, explicando que el equipo ha centrado sus esfuerzos en “mejorar la defensa”, corrigiendo carencias y buscando construir un bloque sólido desde atrás. La idea es clara: que la solidez defensiva permita que el ataque fluya con naturalidad.

Un rival muy distinto al de la primera vuelta

El jugador advierte que Palmer Basket ha cambiado “muchos jugadores” y presenta un estilo renovado. Pese a su posición en la tabla, Peris insiste en que no deben confiarse: “Da igual dónde estén. Si nos relajamos, nos tocarán la cara”. El equipo viaja con confianza, pero con la certeza de que será un duelo exigente como lo han sido todos hasta ahora.

Descanso mental antes del tramo decisivo

El parón también ha servido para “desconectar la cabeza”, algo que Peris considera fundamental en una temporada larga y exigente. Aunque la clasificación se haya movido, el jugador cree que un descanso siempre es positivo: “Todo el mundo agradece unas vacaciones en su trabajo. Para nosotros también es necesario”. Un receso que desea pueda impulsar a su equipo a una nueva victoria.