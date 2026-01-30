OPEN AUSTRALIA
"He vomitado", el momento en el que empezó el calvario de Alcaraz ante Zverev
El murciano hizo saber a su equipo que algo no iba bien antes de empezar a acalambrarse
El intenso calor de la sesión de tarde acabó pasando factura a Carlos Alcaraz ante Zverev. El murciano, que dominó los dos primeros sets con su tenis abrumador habitual, sufrió un golpe de calor a mitad del tercer set que le hizo vomitar y que le provocó calambres en sus piernas.
"He vomitado. No se si tomarme algo" espetó el de El Palmar a su equipo con el 3-3 en el marcador. Encendió las alarmas el español, que poco después empezó a sufrir calambres en su piernas, viendóse afectado y sin apenas movilidad.
Aguantó sin problemas su servicio, pero tras el nuevo turno del alemán, empezó a notar que algo no andaba bien en su muslo. Rígido y sin apenas poder saltar al sacar, el español trató de hacer lo posible, pero fue insuficiente para llevarse el set.
Zverev, furioso por ver como atendían al español por los calambres, algo que no puede suceder, supo resistir y centrarse. Cerca estuvo Alcaraz de finalizar el partido, pero en el 'tie break' del tercer set, el alemán supo imponer la lógica.
Se alarga el partido para Alcaraz, que poco a poco debería ir recuperando la movilidad y su mejor versión, ante un Zverev crecido por conseguir el tercer set.
- Las poblaciones de ciervos comienzan a recuperarse en la Reserva Regional de Caza 'Sierra de la Culebra
- Una ambulancia que trasladaba a pacientes de Galicia a Madrid, atrapada en la nieve en Zamora
- ¿Cuántos habitantes tiene mi pueblo? Consulta los vecinos de los 520 núcleos de población de Zamora
- Con las manos en la masa: reparto gratuito de pizzas en la protesta agraria de Zamora para saber apreciar el trigo y la carne local
- Las deficiencias de drenaje en obras de Zamora recién terminadas que destapa la borrasca Kristin
- GALERÍA | El campo indignado: los tractores toman el centro de Zamora en protesta contra Mercosur
- Agricultores de Zamora en lucha: más de 300 tractores y las patatas por el suelo expresan la indignación del campo
- La madre de Benavente sancionada por recoger a su hijo discapacitado: 'Me multó porque le dio la gana