David Vizcaíno, director deportivo del Zamora CF: "El mercado está, teóricamente, cerrado para nosotros"

El director deportivo del Zamora CF, David Vizcaíno, compareció hoy en rueda de prensa para presentar al nuevo fichaje rojiblanco Abde Damar. Ocasión que no desperdició, a su vez, para hablar del mercado de fichajes rojiblanco. Un mercado que, teóricamente y salvo ocasión excepcional, considera ya "cerrado".

Calma tensa en los últimos días de ventana

Vizcaíno dejó claro este viernes que el club rojiblanco afronta el tramo final del mercado invernal con una postura definida: el capítulo de entradas está cerrado. Aunque, el director deportivo puso unas comillas a su afirmación, ya que quedan cuatro días de actividad y todo puede pasar.

Vizcaíno presenta a Abde Damar como jugador del Zamora CF / C. J. T.

"Salvo que aparezca una oportunidad imposible de rechazar, para nosotros el mercado estaría cerrado”, afirmó, matizando que dentro del mundo del fútbol “las cosas pueden cambiar” muy rápido y que "si surge una superoferta por algún jugador o si alguien pide salir a última hora" habría más movimientos. De no ser así, el Zamora CF se quedará como está ahora.

El central que no llegó

Vizcaíno reconoció que el único movimiento que se planteó el club y no ha conseguido llevar a cabo en estos días fue la incorporación de un central, pero el perfil buscado no estaba disponible en condiciones asumibles.

“No había un jugador que nos mejorara y los precios estaban fuera de mercado”, explicó durante la presentación de Abde Damar, llamado a ser el último refuerzo.

Así pues, el Zamora mantiene su confianza en los cuatro centrales actuales, a los que considera de “muy buen nivel” y capaces de "competir en cualquier equipo de la zona alta de la categoría".

Monerris, una salida por equilibrio económico

Respecto a la marcha de Álex Monerris, Vizcaíno detalló que el club optó por un traspaso para evitar una renovación “muy al alza” y reducir riesgos económicos futuros.

"El Zamora se aseguró un porcentaje de futura venta por Monerris, una fórmula habitual en el fútbol", aseveró el director deportivo, antes de hablar de los números y cifras alrededor del jugador que llegó para ocupar el puesto de Monerris.

Abde Damar, cifras alteradas

Por supuesto, la pregunta no podía faltar, y David Vizcaíno respondió sin dudar sobre el montante que ha supuesto el traspaso de Abde Damar del Unionistas al Zamora CF.

El director deportivo insistió en que la cifra que ha circulado públicamente en redes sociales y algunos medios (100.000 euros) “no es ni la mitad de la mitad” de lo que se ha pagado a Unionistas "por un jugador que era importante para ellos y por el que era lógico que recibieran una contraprestación".

De hecho, Vizcaíno quiso apuntar que "el verdadero esfuerzo económico lo hizo el propio jugador" a la hora de acordar su salario y cuadrar números en la operación.

Sin imposiciones al entrenador

Vizcaíno también quiso zanjar rumores sobre la planificación deportiva tras el cambio de entrenador en noviembre. Negó rotundamente que se fichara por encima del técnico o que se presionara a los mismos a la hora de diseñar alineaciones.

“Sería del género tonto traer jugadores que no encajen en la idea de fútbol del entrenador”, afirmó, recordando que un fichaje sin consenso “aboca al jugador y al director deportivo al fracaso”.

Un mercado ajustado a las necesidades

Con las llegadas de Alex Marcelo, Losada y Abde (que han implicado las salidas de Rufo Lucero, Eslava y Monerris) Vizcaíno considera que el Zamora ha completado el mercado que quería. Solo la llegada de un central habría redondeado la planificación, pero el club no está dispuesto a “incorporar por incorporar”.

La prioridad es mantener el equilibrio económico y deportivo, y solo una ganga de última hora podría alterar un escenario que, salvo sorpresa, permanecerá tal y como está.