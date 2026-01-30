Adrián Carrera recibe el premio a su exigente 2025

A sus 18 años, el piloto zamorano Adrián Carrera ha vuelto a demostrar que está dentro del grupo de las jóvenes promesas más sólidas del motocross Castilla y León al coronarse como tercer clasificado de Castilla y León en la categoría MX2. Un logro que recibió recientemente en la Gala de Campeones 2025 organizada por la Federación de Motociclismo de Castilla y León.

Carrera, piloto casi desde la cuna

Carrera, que comenzó su aventura dentro del mundo de las dos ruedas desde muy pequeño, recibe un merecido premio con su tercer puesto regional y el subcampeonato en SX2 dentro de una temporada que ha destinado principalmente a adaptarse a una nueva exigente categoría como son los 250 centímetros cúbicos.

Adrián Carrera recibe su premio en la Gala de Campeones 2025 de la Federación de Castilla y León de motociclismo / Cedida

Una tarea que no le ha sido nada sencilla en un año en el que no ha podido acudir a todas las citas previstas en el calendario deportivo de la temporada.

Un podio que consolida el salto de categoría

El tercer puesto regional pone un sólido inicio a la nueva etapa en la trayectoria de Adrián Carrera, dispuesto a replicar en 250 centímetros cúbicos los éxitos que ha firmado en años anteriores. Logros que no son pocos, ya que el piloto zamorano es piloto federado desde los ocho años aunque ya había probado antes el mundo de las dos ruedas.

Desde ese punto, su irrupción en el panorama regional fue fulgurante: en 2015 se coronó campeón de motocross y supercross de 50 centímetros cúbicos; y, al año siguiente, volvió a subir al podio como subcampeón y tercer clasificado en ambas modalidades.

Además, en 2017 repitió éxito al proclamarse campeón de 65 centímetros cúbicos, título que revalidó en 2018 junto al triunfo en el Trofeo Interprovincial.

Con calidad para seguir triunfando en 2026

Desde entonces, entre 2019 y 2024, Carrera fue acumulando podios y victorias tanto en los 85 como en los 125 centímetros cúbicos, siendo uno de los pilotos más talentosos y regulares del panorama autonómico. Una clase que, pese a las complicaciones del último curso, no ha desaparecido y que puede llevar a Carrera a nuevos éxitos en 2026, año cuyo programa competitivo arrancará en Benegiles en unos días.