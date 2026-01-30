Alcaraz, tras la victoria ante Zverev: "¿Cómo se gana este partido? Creyendo"

Carlos Alcaraz está en la gran final del Open de Australiadespués de un partido épico ante Alexander Zverev, al que superó a cinco sets y tuvo que romperle el saque cuando el alemán se disponía a ganar el partido. El número uno del mundo atendió a los medios de comunicación después del tercer partido más largo de la historia del Open de Australia.

"¿Cómo se gana este partido? Creyendo. Siempre lo digo, tienes que creer en ti mismo. En mitad del tercer set, estaba muy mal físicamente. Sabía lo que tenía que hacer, poner el corazón. Luché hasta la última bola. Estoy muy orgulloso de la manera en la que le he dado la vuelta", inició.

"Gracias por ponerme más presión (risas). Muy feliz por tener la oportunidad de jugar la final en Australia. He luchado mucho por tenerla aquí. Pero quiero quedarme con lo de hoy. No estaría aquí, en esta entrevista, sin el público. Cómo me han animado para que volviera al partido, cada bola, ha sido increíble. Muy agradecido por los ánimos. El domingo seguro que habrá un gran ambiente. No puedo esperar, pero necesito recuperarme incluso mentalmente", respondió cuando le afirmaron todo lo que podía conseguir si gana la final.

"Yo tampoco sé cómo lo he hecho. Como siempre digo, el tenis se decide por detalles, a veces es muy cruel, a veces maravilloso. Nosotros sabemos de eso y hemos estado ahí todo el rato, hemos intentado creer. Los problemas físicos podían pasar. En el quinto me he encontrado mejor, a un nivel físico bastante bueno. De eso ha sido el partido, luchar, creer, esperar las oportunidades y no tener miedo".

"Al final yo creo que el trabajado duro siempre tiene su recompensa. Esos días en los que no quieres entrenar y aun así sacas los ánimos para ir a entrenar y sufrir. Merecen la pena, siempre lo voy a decir. Esos momentos de sufrimiento, de no poder más. Dar ese 1% extra. Muy contento no solo por lo de hoy, sino por todos los días que me he llevado al límite, tanto físicamente como mentalmente. Gracias a eso he podido pasar de ronda.

"Ganar significaría todo. Ha sido una pretemporada muy enfocada en este objetivo. Contento de poder estar en mi primera final en Australia. Ahora vamos a intentar todo lo posible para estar bien, en plena forma o lo mejor que podamos. Daremos nuestro 150% en esa final. Significaría un sueño y vamos a por ello":