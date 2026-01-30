Abde Damar en su presentación con el Zamora CF: "Cuando llegó la oferta, no me lo pensé dos veces"

Abde Damar, el último fichaje del Zamora CF, fue presentado hoy por la entidad rojiblanca en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por David Vizcaíno. Una puesta de largo en la que quedó claro que el futbolista llega al equipo de Óscar Cano ilusionado, con ganas de aportar en una posición que el club buscaba reforzar.

Vizcaíno, encantado con la incorporación

El director deportivo del Zamora CF, David Vizcaíno, abrió la presentación subrayando el perfil polivalente de Abde Damar, nuevo refuerzo rojiblanco. El futbolista, habitual como extremo en Unionistas, también ha actuado con frecuencia como mediapunta esta temporada, una posición que el club buscaba reforzar.

Abde y Vizcaíno, sobre el césped del Ruta de la Plata en la presentación del nuevo jugador del Zamora CF. / C. J. T.

Vizcaíno recordó, además, que Óscar Cano ya lo dirigió en el Sabadell, donde ofreció un rendimiento “muy bueno” y encaja en la idea de juego que ha trazado el granadino para el equipo zamorano.

Un fichaje influido por la llamada de Óscar Cano

Damar reconoció que la presencia del técnico granadino fue clave para su llegada. Tras el partido ante el Lugo, su representante le comunicó el interés del Zamora CF y, poco después, habló directamente con Cano. “No me lo pensé dos veces”, explicó. Aunque las negociaciones entre clubes fueron “complicadas”, el jugador celebró que todo se resolviera favorablemente.

Polivalencia para adaptarse al esquema rojiblanco

El atacante explicó en su presentación que puede actuar tanto por fuera como por dentro, y que se siente cómodo en ambas posiciones. En Unionistas ha alternado el extremo con la mediapunta, donde asegura rendir “muy bien”.

Abde Damar toca el balón en su presentación con el Zamora CF. / C. J. T.

Abde llega dispuesto a asumir el rol que le pida el entrenador y a competir por un hueco en un equipo que considera “muy competitivo” y con jugadores de gran nivel. De hecho habló de un "reto complicado" a la hora de ocupar la mediapunta del equipo, posición en la que habitualmente juega Kike Márquez. Aunque está dispuesto a pelear por minutos desde el primer día.

Disponible para debutar ante un rival exigente

El futbolista confirmó que está “para jugar” ante el Racing de Ferrol, aunque la decisión final dependerá del cuerpo técnico. Conoce bien al rival, al que se enfrentó el pasado 14 de diciembre con Unionistas, y lo define como un conjunto “muy bueno”, llamado a pelear por el play-off o incluso por el ascenso directo. Aun así, afronta el duelo como “un partido más que hay que competir”.

Buenas sensaciones tras su primera semana en el equipo

Damar aseguró que el Zamora le causó una gran impresión tanto cuando lo enfrentó como ahora en los entrenamientos. Destacó que es un equipo “muy bien trabajado”, con un fútbol claro y una intensidad que “se nota desde el primer día”. Un espíritu al que espera sumar lo máximo posible.