Zamora CF - Racing de Ferrol, una cita clave y con aroma a vendetta

Zamora CF y Racing de Ferrol se ven las caras en un momento clave de la temporada y en un compromiso que tiene cierto sabor a "vendetta" porque fue en A Malata donde Óscar Cano encajó su primera derrota como entrenador del equipo rojiblanco, aunque desde ese 1-0 ya ha llovido (o nevado) mucho y la situación es muy distinta.

Lo cierto es que, aunque todavía quedan muchas jornadas por delante, los aspirantes al play-off empiezan a tomar posiciones en la clasificación y nadie quiere quedarse descolgado, por lo que los tres puntos de este sábado (18.30 horas, Ruta de la Plata) son (casi) irrenunciables, sobre todo para el plantel local que no puede permitirse alejarse mucho más de un quinto puesto que ahora mismo tienen a dos puntos y que precisamente ocupan los ferrolanos.

El cuadro zamorano espera a un rival que parece haber superado ya su travesía en el desierto y que, a pesar de haber sumado solo tres puntos de los últimos 15 puestos en juego, llegará a la capital del Duero dispuesto a someter a los rojiblancos con el fin de reforzarse en su idea de haber superado su crisis. Enfrente, el Zamora tampoco se encuentra en su momento álgido y buscará recuperar su mejor versión, sobre todo en casa y arropado por su público. Para este encuentro, habrá cambios en el once de Óscar Cano, que se verá obligado a buscar una nueva "pareja de baile" para Carlos Ramos ante la baja de Markel Lozano. Las opciones parecen claras, salvo sorpresa mayúscula, y todo pasa por Alex Marcelo o Clavería aunque cierto es que este último está contando muy poco para el entrenador. Todavía quedan sesiones por delante para preparar este encuentro y ver las diferentes opciones también en ataque donde podría haber variantes.

El club mantiene la búsqueda de un nuevo central

La llegada de Abde Damar al Zamora CF, que se suma a las anteriores de Mario Losada y Alex Marcelo, podría no ser la última que se produce en este mercado de invierno que también ha significado la salida de Rufo Lucero, Javier Eslava y Alex Monerris. La dirección deportiva mantiene la mirada en el mercado de fichajes y la idea de incorporar a un nuevo central continúa, aunque sí es cierto que a estas alturas ya va todo contrarreloj puesto que la "ventana" se cierra el lunes 2 de febrero. Lo ideal sería encontrar un jugador sub-23 con proyección, pero a estas alturas ese perfil parece complicado y los clubes que cuentan con este tipo de futbolista no están dispuestos a "soltar". Así las cosas, se alarga la búsqueda de un jugador que permita tener más opciones en el centro de la defensa, aunque de encontrarlo obligaría a dar una nueva baja en la plantilla de Óscar Cano.