Nace Trifluvium, una nueva prueba ciclista que promocionará tesoros de la provincia de Zamora

Deporte, turismo y aventura. La provincia de Zamora se prepara para acoger una novedosa competición deportiva que propiciará la presencia de ciclistas de todos los puntos de la geografía nacional en busca del triunfo final. Bajo la denominación "Trifluvium Gravel Weekend", los próximos 13 y 14 de junio tendrá lugar un evento que surge con la "ambición de revolucionar el calendario" y promocionará algunos de los grandes tesoros de la provincia.

Bajo la organización del Club Deportivo Entrejaras Bike, junto con el Ayuntamiento de Santovenia del Esla, los promotores pretenden ofrecer una prueba en la que se fusione "la mística del Camino de Santiago, el patrimonio del Císter y un hito geográfico único: la confluencia de los ríos Esla, Tera y Órbigo" y que permita consagrarse para ser un campeonato ineludible para que los amantes del Gravel, MTB y E-Bike "conquisten por igual los tesoros ocultos de la comarca".

Dos etapas

Trifluvium Gravel Weekend propone un viaje de contrastes a través de dos etapas. La primera de ellas, bajo el título "El Espejismo de Sal" será una crono individual que arrancará en Santovenia para dirigirse a la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila. Una contrarreloj rápida y salvaje donde los participantes rodarán entre paisajes esteparios y horizontes infinitos, bajo la atenta mirada de la mayor población de avutardas de Europa.

Ya al día siguiente, en domingo, se desarrollará "La Ruta de la Abadía y las Tres Aguas", la etapa reina en la que los participantes arrancarán desde la localidad de Santovenia dirigiéndose hacia el Monasterio de Santa María de Moreruela. Tras recorrer tramos históricos del Camino de Santiago, remontando el cauce del Río Esla, la ruta se adentra en el Monte de Bretocino y el Valle de Valverde. El momento cumbre llegará en la "Triple Confluencia" (Trifluvium), donde los ríos Tera, Órbigo y Esla se funden en un solo cauce, antes de regresar a meta por la ribera en un final épico y veloz paralelo a la vía del tren.

"Trifluvium no es solo una carrera, es una peregrinación al origen de nuestra tierra. Hemos querido que nadie se quede fuera, por eso abrimos el evento a las MTB y EBikes; queremos que cada ciclista, sea cual sea su bicicleta, sienta la fuerza de la piedra del Monasterio y el agua de nuestros tres ríos", explicaron desde el CD Entrejaras Bike.

Con el firme apoyo de los municipios de la zona, el Trifluvium Gravel Weekend se posiciona como una herramienta clave de promoción turística y deportiva, invitando a deportistas de toda España a descubrir la riqueza natural y monumental de Zamora, además de la inyección económica que supondrá para la zona.