Guilermo Medina, jugador del BM Caja Rural Zamora, antes del duelo ante Grupo Covadonga: "Estamos con más ganas que ante otros partidos"

Guillermo Medina, jugador del Balonmano Caja Rural Zamora, no esconde las ganas que tanto él como el resto de los "Guerreros de Viriato" tienen de disputar el encuentro liguero de este fin de semana ante Grupo Covadonga. Un partido que encaran "con ganas de revancha" tras la derrota ante los asturianos en la primera vuelta.

Una semana compleja por la lesión de Felipe

Si bien la semana "no ha sido sencilla" y ha sido algo atípica para el conjunto de Félix Mojón, el cuadro pistacho está ya plenamente centrado en el envite en casa de Grupo Covadonga. Así lo indicó Medina, quien no ocultó el duro golpe que supone la lesión de Felipe Ferreira para el vestuario zamorano.

"La lesión de Felipe nos hizo daño durante el último partido. Al final, como el año pasado en Soria, cuando ves a un compañero así cuesta mucho mantenerte en el encuentro", comentaba el extremo, asegurando que con el paso de los días "el equipo ya lo ha asimilado, estamos más mentalizados para seguir adelante".

El líder, con ganas de "vendetta"

Así pues, el Balonmano Caja Rural Zamora se centra ahora en su hambre competitiva. La misma que le ha llevado a ser líder de la liga y que le invita a zanjar cuentas con el único equipo que le superó hasta el momento: Grupo Covadonga.

"Cogemos el partido con muchas más ganas que otros, solo por el simple hecho de que nos ganaron y queremos la venganza", destacaba Medina al respecto, afirmando que a ese objetivo ha ayudado bastante el encuentro intersemanal ante Ademar de León.

Un amistoso muy útil

En opinión del madrileño, el amistoso ante el equipo de Liga Asobal ha sido útil para preparar el duelo del fin de semana.

"No deja de ser uno de los grandes del balonmano español, un equipo que está jugando en Europa y, aunque no sea un rival directo y estemos lejos de su nivel, nos ofrece la posibilidad de entrenar y ver cosas en partido", explicaba el jugador del Balonmano Caja Rural Zamora, señalando que, bajo su punto de vista, "salió todo rodado". "Todo el mundo tenía ganas y creo que vino muy bien".

Claves para vencer a Grupo Covadonga

En cuanto a las posibles claves del encuentro ante Grupo Covadonga y ante la situación del equipo, Medina afirmó que la victoria en Asturias pasará por "estar muy metido en partido" durante los sesenta minutos.

"Con las bajas en primera línea, vamos a tener que rotar y será muy importante que todos los jugadores ayuden en defensa", indicó, destacando que Grupo Covadonga se centra en gozar de "un ataque muy efectivo", siendo una auténtica máquina de hacer goles.

Cómodo como avanzado

Precisamente, en ese objetivo de "darlo todo en defensa" y proteger la meta pistacho, Medina puede llegar a tener un papel importante como avanzado en el sistema 5-1. Una posición en la que se encuentra "muy cómodo", especialmente "con gente experimentada como Jortos, que habla mucho y da muchas ayudas".

Eso sí, el jugador aseguró que el uso del esquema dependerá de la decisión del técnico y confesó que, popr ahora, "hay que seguir entrenándolo" para dominar esa apuesta táctica por completo.