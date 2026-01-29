Fatou Pouye, jugadora del Recoletas Zamora: "Debemos jugar nuestro baloncesto ante Celta Femxa"

Fatou Pouye, jugadora del Recoletas Zamora, compareció este jueves ante los medios de comunicación para dejar claro que las naranjas afrontan sin complejos del duelo frente a Celta Femxa del próximo sábado. Una contienda frente al equipo más en forma de la liga, pero que tendrá lugar en el Ángel Nieto y que supone una ocasión perfecta para que el equipo de Raúl Pérez demuestre "su baloncesto" y se quite la espina de la derrota en la última jornada ante Construcción Oses.

Un vestuario unido pese a las lesiones

Fatou Pouye transmitió calma tras el tropiezo ante el equipo de Ardoi, pero también una preocupación real por el estado físico del equipo. La jugadora no dudó en reconocer que el Recoletas Zamora mantiene un grupo fuerte, cohesionado, pero las lesiones están pesando más de lo deseado.

“Están siendo parte de nuestro día a día”, admitió, confiando en que las recuperaciones lleguen pronto para devolver al equipo su "versión completa". Y es que, como ella misma apuntó, esas jugadoras que están fuera "suman mucho al equipo".

El Recoletas Zamora, en plena celebración. / L. O. Z.

Un mal partido en Ardoi

Por otra parte, Fatou no lo maquilló las sensaciones del grupo tras el último resultado liguero: fue “muy decepcionante”. "El equipo terminó enfadado consigo mismo", aseguró, consciente de que "no se hizo lo que se suponía que había que hacer”.

"Faltó energía", faltó chispa, y el rival no permitió al Recoletas Zamora ser el equipo que es. "Luchamos, pero no como sabemos hacer. Nos unimos, lo hablamos y sabemos que necesitamos levantarnos. Ahora estamos trabajando en ello", indicó.

Recuperar el estilo naranja

Más allá de la actitud y la energía carente ante Ardoi, Pouye señaló que el equipo debe volver a su juego natural, ese baloncesto “suelto” que ha hecho en tantos partidos donde fue un incordio para sus oponentes.

"Tenemos que jugar más, no estar tan paradas. No podemos dejarnos llevar y debemos competir de la mejor forma, hacer ese baloncesto fluido que normalmente jugamos", aseguró la jugadora, muy consciente de la identidad del Recoletas Zamora.

Un Celta en forma, pero no inalcanzable

Con ello en mente, al igual que la excelente situación de su próximo rival, cabría esperar cautela, pero Pouye no se achicó al hablar del encuentro ante Celta Femxa, equipo del momento en la Liga Challenge.

"Podemos competir contra Celta Femxa, podemos hacerlo contra cualquier equipo de la liga. Como prueba está el partido que hicimos en Mallorca, contra el equipo número uno del campeonato. Nos quedamos cerca, ¿por qué no con el segundo?", comentó la jugadora

Competir sin complejos

La jugadora naranja insistió en esa idea y señaló que la clave para una posible victoria estará en que tanto ella como sus compañeras estén "mentalmente listas" y jugar “simplemente al baloncesto”.

El respeto hacia el rival existe, pero no el miedo. “Hemos sido capaces de competir con todo el mundo”, recalcó, concluyendo que "esto es baloncesto y no porque ellas sean superiores van a ganar. Al final, hay que jugar el partido".