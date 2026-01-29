Fútbol
El I Campus Multideporte "Carnaval de Zamora" abre sus puertas: arranca el plazo de inscripción
La actividad potenciada por cuatro clubes de Zamora tendrá lugar en el pabellón Claudio Moyano
C. J. T.
Los clubes CD Amor de Dios, CD Zamarat, CD San José Obrero y Sporting Zamora han anunciado la apertura de inscripciones para el I Campus Multideporte de Carnaval, una propuesta diseñada para facilitar la conciliación familiar durante los días 16 y 17 de febrero, fechas no lectivas en los centros educativos.
Programa deportivo integral
El campus, avalado por la experiencia de los organizadores en actividades de Navidad, Semana Santa y Verano, está dirigido a niños y niñas de 5 a 13 años y sus sesiones se desarrollarán en el Pabellón Claudio Moyano, un espacio céntrico que facilita el acceso de las familias.
La actividad se llevará a cabo de 9:00 a 14:00 horas, con rotaciones por diferentes disciplinas: fútbol, baloncesto, balonmano y voleibol. Eso sí, desde la organización apuntan que fútbol y baloncesto tendrán un peso específico alto a lo largo de las sesiones, contando con entrenadores titulados y especialistas para garantizar un aprendizaje técnico adecuado en un entorno lúdico.
Normas de participación e higiene
La organización establece requisitos obligatorios para el correcto uso de las instalaciones:
- Uso de ropa deportiva cómoda.
- Prohibición de acceder a pista con calzado de la calle.
- Obligación de llevar zapatillas deportivas en bolsa o zapatero para cambiarlas dentro del pabellón.
Plazas limitadas e inscripción online
El I Campus Multideporte de Carnaval cuenta con plazas limitadas para asegurar una atención personalizada, por lo que se recomienda a los interesados aprovechar que el plazo de inscripción se encuentra abierto para apuntarse cuanto antes.
Las familias pueden formalizar la inscripción a través del formulario oficial (pincha aquí) o contactando directamente con los clubes organizadores.
