El I Campus Multideporte "Carnaval de Zamora" abre sus puertas: arranca el plazo de inscripción

Los clubes CD Amor de Dios, CD Zamarat, CD San José Obrero y Sporting Zamora han anunciado la apertura de inscripciones para el I Campus Multideporte de Carnaval, una propuesta diseñada para facilitar la conciliación familiar durante los días 16 y 17 de febrero, fechas no lectivas en los centros educativos.

Programa deportivo integral

El campus, avalado por la experiencia de los organizadores en actividades de Navidad, Semana Santa y Verano, está dirigido a niños y niñas de 5 a 13 años y sus sesiones se desarrollarán en el Pabellón Claudio Moyano, un espacio céntrico que facilita el acceso de las familias.

Cartel oficial del Campus Multideporte de Carnaval. / Cedida

La actividad se llevará a cabo de 9:00 a 14:00 horas, con rotaciones por diferentes disciplinas: fútbol, baloncesto, balonmano y voleibol. Eso sí, desde la organización apuntan que fútbol y baloncesto tendrán un peso específico alto a lo largo de las sesiones, contando con entrenadores titulados y especialistas para garantizar un aprendizaje técnico adecuado en un entorno lúdico.

Normas de participación e higiene

La organización establece requisitos obligatorios para el correcto uso de las instalaciones:

Uso de ropa deportiva cómoda .

. Prohibición de acceder a pista con calzado de la calle .

. Obligación de llevar zapatillas deportivas en bolsa o zapatero para cambiarlas dentro del pabellón.

Plazas limitadas e inscripción online

El I Campus Multideporte de Carnaval cuenta con plazas limitadas para asegurar una atención personalizada, por lo que se recomienda a los interesados aprovechar que el plazo de inscripción se encuentra abierto para apuntarse cuanto antes.

Las familias pueden formalizar la inscripción a través del formulario oficial (pincha aquí) o contactando directamente con los clubes organizadores.