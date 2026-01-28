Fútbol | Liga Provincial
Tres puntos más para el CD Benavente-Villalpando en la Liga Provincial de fútbol
Ganó al Atlético Zamora en una jornada marcada por el temporal
El Benavente-Villalpando se impuso por 2-0 al Atlético Zamora en un encuentro de la Liga Provincial en el que dominó toda la primera parte, llevando peligro constantemente, pero sin fruto ya que el cuadro capitalino supo defenderse para mantener su portería a cero.
La segunda parte llegó con cambios entre los protagonistas, pero con el mismo guion. Los locales siguieron insistiendo hasta que en el 84, tras una jugada por banda y balón al área, Guiller remató para poner el 1-0
Al Atlético Zamora ya no le valía atrincherarse y se lanzó al empate hacia adelante para poder empatar, pero el Benavente-Villalpando no cedió y tras una buena jugada, Fer sentenciaba con el 2-0.
Aplazamientos
La jornada, no obstante, estuvo marcada por el temporal que obligó a la suspensión de varios choques como el Fresno-Sanabria; el Atlético Sanabria-Racing Benavente o el Villaralbo B - CD Coreses.
