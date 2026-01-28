Así le fue a la cantera del Balonmano Zamora en las ligas regionales

Los infantiles del BM Zamora vivieron una jornada autonómica de lo más dispar, con un global de dos victorias, un empate y una derrota. El triunfo más destacado llegó de la mano del Bellido Decoración Zamora A, que se impuso 26-6 al Villa de Aranda B. Fue un partido muy completo del infantil femenino, que sirvió para afianzar conceptos y ganar confianza. Desde el inicio, las zamoranas impusieron una defensa 5:1 muy sólida, cortando el ataque rival y facilitando rápidas transiciones ofensivas. El marcador se fue ampliando progresivamente gracias al orden en ataque y a la buena toma de decisiones colectivas, quedando prácticamente decidido al inicio de la segunda parte. Un encuentro que confirma la evolución del equipo y su crecimiento como grupo.

También fue cómoda la victoria del 12 Frailes BM Zamora sobre el Villa de Aranda A (38-29). El plantel zamorano sentenció el partido en los primeros minutos gracias a una defensa muy intensa y rápidas salidas al contraataque. El parcial inicial de 10-2 marcó el rumbo del encuentro y permitió al equipo gestionar la ventaja con tranquilidad. A lo largo del partido hubo numerosas rotaciones y pruebas en distintas posiciones, manteniendo siempre el control del marcador. En la segunda mitad bajó ligeramente la intensidad defensiva, lo que permitió a los visitantes anotar con mayor facilidad, aunque sin poner en peligro el resultado final.

Mientas, el Alfaraz Motor BM Zamora C protagonizó un partido muy igualado y lleno de alternativas ante Villa de Aranda B, que concluyó con empate a 32. El Zamora C comenzó mejor, apoyado en una defensa 3:3 muy adelantada que provocó numerosos errores rivales, permitiendo llegar al descanso con una renta de tres goles.

En la segunda mitad, el conjunto visitante ajustó su defensa a un 5:1, dificultando el ataque zamorano y dando la vuelta al marcador. A falta de seis minutos, los locales estaban cuatro goles abajo, pero un último esfuerzo colectivo permitió igualar el partido, dejando un empate con sabor agridulce.

La cruz de la jornada la puso el Inmoarza Balonmano Zamora, que perdió en su visita al Cleba (27-18). Las infantiles zamoranas firmaron un partido muy serio en actitud y compromiso. Desde el inicio, el equipo salió con intensidad, bien organizado en defensa y con criterio en ataque, lo que evitó que el rival se escapara en el marcador durante buena parte del encuentro.

Aunque al descanso la diferencia era de nueve goles, las zamoranas no bajaron los brazos y mantuvieron el ritmo en la segunda mitad, compitiendo de tú a tú frente a un Cleba que en la ida había conseguido cerrar acta.

INMOARZA / Cedida

CADETES

Las plantillas cadetes vivieron una jornada de tres victorias y una derrota. El Motorglass BM Zamora B ganó 43–36 al Villa de Aranda B en un gran partido del cadete B, con aportación de todos los jugadores. El equipo controló el encuentro durante casi toda la primera mitad, aunque dos exclusiones consecutivas permitieron al rival ponerse por delante al descanso (19-21). Tras la reanudación, el Zamora fue claramente superior gracias al juego sin balón, el lanzamiento exterior y las presiones defensivas, que generaron robos y goles al contraataque hasta cerrar el triunfo.

MOTORGLASS / Cedida

Además, el Bahía Príncipe BM Zamora logró un contundente triunfo ante Villa Aranda B (29 – 9) La intensidad y la concentración permitieron dejar al rival en solo dos goles en la primera mitad. El equipo repartió minutos y puso en práctica lo trabajado durante la semana, dejando muy buenas sensaciones.

ÁNGEL ÓPTICO / Cedida

También venció el Ángel Óptico B al Cleba B (26-27) en un partido muy exigente. Pese a una tarjeta roja en la primera mitad, el equipo se hizo fuerte en defensa y encontró soluciones en ataque para mantenerse en el partido.

En el último minuto, una gran acción colectiva permitió a Jimena anotar el gol del triunfo, sumando dos puntos clave en la lucha por el presector.

Por el contrario, el Galán y Pastor BM Zamora encajó una dura derrota ante Villa de Aranda (25-32) en un partido donde no lograron encontrar la solidez defensiva necesaria y se toparon con un portero visitante muy acertado. Tras un inicio complicado, el equipo reaccionó y llegó al descanso con un ajustado 13-14.

En la segunda parte, las imprecisiones y el acierto visitante marcaron el desarrollo del encuentro, aunque los locales lucharon hasta el final con una defensa más abierta y buenas paradas de Enrique.

JUVENILES

Derrota con buenas sensaciones de los juveniles del Universidad Labora ante Villa de Aranda (20-33). En la primera mitad, donde los zamoranos compitieron de tú a tú ante el segundo clasificado y se fueron al descanso con un ajustado 13-14.

Tras el descanso, un parcial adverso y el aumento de la intensidad defensiva visitante ampliaron la diferencia, penalizando el desgaste físico y la falta de acierto ofensivo. Aun así, el equipo no bajó los brazos.

FILIAL – SEGUNDA DIVISIÓN

El Moralejo Selección BM Zamora volvió a demostrar su clara línea ascendente, quedándose a un solo detalle de lograr una victoria de gran valor ante el Balonmano Arroyo (31-32). El encuentro, disputado en el Pabellón Ángel Nieto, fue vibrante de principio a fin y mantuvo en vilo a los aficionados hasta el último segundo.

Desde el inicio se vivió un choque muy igualado, con alternancias constantes en el marcador y un ritmo alto por parte de ambos equipos. Los zamoranos apostaron por un juego vertical y dinámico, generando numerosas situaciones claras de lanzamiento, aunque en la primera mitad se encontraron con un portero visitante muy acertado, que llegó a detener cerca del 50% de los lanzamientos locales. Aun así, el Moralejo Selección supo competir y se marchó al descanso con una mínima desventaja (14-15).

En la segunda parte, los visitantes aprovecharon algunos momentos de desconexión del conjunto zamorano para abrir una pequeña brecha en el marcador, llegando a situarse con tres goles de ventaja a falta de doce minutos (21-24). Lejos de rendirse, los guerreros de Viriato apretaron en defensa, aumentaron la intensidad y lograron recortar diferencias, entrando en los últimos minutos con opciones reales de sumar puntos. El desenlace fue de máxima emoción. Con el marcador ajustado y el pabellón volcado, el Moralejo Selección dispuso del último ataque para empatar el partido. El lanzamiento final, con apenas dos segundos en el reloj, se estrelló en el poste, dejando al equipo a las puertas de un empate que habría premiado su esfuerzo y evolución.