Más éxitos que fracasos para AB Club, Pádel Duero y Morales Activa

Gran jornada deportiva para el AB Club de Pádel, que logró pleno de triunfos, tanto en Major League como en las Series Nacionales. La plantilla AB Club de Pádel Caja Rural categoría Oro de MLP recibía en casa, en el Club Deportivo Albatros, a los vallisoletanos del Kumactiva. Los enfrentamientos masculino y mixto resolvieron con una victoria por 2-1. También en casa el equipo AB Club de Pádel Caja Rural de Plata se vio las caras con los salmantinos del Pádel Charro ganando los tres partidos con un contundente 3-0

Además, el AB Club de Pádel Caja Rural Bronce se desplazó al Club Activa Pádel Los Llanos para disputar el derbi contra el Caja Rural-Tecozam Morales Activa. Los partidos masculino y femenino acabaron con victoria los visitantes por 1-2. Por último, el AB Club de Pádel Toyota Vía de la Plata de SNP viajó a Valladolid para afrontar su jornada contra el Asifer Pádel Show en el Club La Raqueta. Los zamoranos consiguieron una valiosa victoria por 4-8.

Pádel Duero

Equipo del Pádel Duero Ternera de Aliste. | CEDIDA

De forma paralela, la actividad regresó a Zamora Pádel Indoor, donde el equipo Pádel Duero Ternera de Aliste, que milita en categoría Grand Slam, la máxima de las Series Nacionales de Pádel, disputaba una nueva jornada como local.

En esta ocasión, el conjunto zamorano se enfrentó a Medina Pádel Indoor, firmando una actuación sobresaliente y logrando una victoria contundente por 12-0. Prácticamente todos los partidos se resolvieron con solvencia, demostrando el gran momento de forma del equipo.

El encuentro más emocionante fue el protagonizado por la pareja formada por Lucía León y Yolanda Sánchez, que se impuso tras un duelo muy igualado por 7-6, 4-6 y 6-4.

Gracias a este triunfo, Ternera de Aliste se mantiene en la tercera posición de la clasificación, consolidándose en los puestos altos. Durante toda la jornada se vivió un gran ambiente en las instalaciones de Zamora Pádel Indoor.

En la Major League Pádel, los resultados no acompañaron a los equipos de Pádel Duero - Viriatos, que disputaban sus encuentros también como locales.

En categoría Plata, el equipo Pádel Duero - Viriatos Toyota Vía de la Plata cayó por 1-2 frente a La Catedral, en una eliminatoria muy igualada. El conjunto zamorano logró la victoria en el partido masculino y estuvo muy cerca de sumar también en el mixto. Por su parte, en Bronce, el equipo Pádel Duero - Viriatos Big Mat San Gregorio no pudo sumar puntos frente a Villalón de Valladolid. El partido más disputado fue el femenino, que se decidió en el tercer set.

Morales Activa

Por su parte, el Morales Activa firmó una jornada muy positiva en la Major League Pádel (MLP), con especial protagonismo para su equipo de categoría Plata, que dio un paso importante en la pelea por los puestos de cabeza.

El conjunto Tecozam–Caja Rural se desplazó hasta Salamanca, donde afrontó un doble compromiso correspondiente a las jornadas 10 y 13. En ambos encuentros, el equipo zamorano se impuso por 1-2, sumando dos victorias de gran valor ante rivales directos que le permiten seguir luchando por el liderato del grupo y el acceso al Máster de la competición.

En categoría Bronce, el equipo Caja Rural–Tecozam no pudo sumar la victoria en su enfrentamiento disputado en casa, cayendo por 1-2 en una eliminatoria muy igualada y decidida por pequeños detalles.

Además, el equipo Repostar, que compite en segunda categoría de 500, disputó este fin de semana un encuentro aplazado de las Series Nacionales de Pádel, logrando una importante victoria por 5-7 en su desplazamiento a Valladolid.