Así fue la última jornada de la Champions: éxito del Barça, ridículo del Madrid, pinchazo del Atlético y decepción del Athletic

Quienes arrancaron la noche felices, la acabaron tristes. Alguno, véase el Real Madrid, incluso humillado. Y el único de los españoles que arrancó con un buen susto frente al Copenhague, el Barça, fue también el único logró finalmente su objetivo, clasificarse entre los ocho primeros de la Champions. En octavos se enfrentará a PSG, Newcastle, Mónaco o Qarabag. Junto al equipo de Flick, Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Sporting y Manchester City también verán los temidos 'playoffs' por televisión.

Por segundo año consecutivo, jugará esa ronda un Real Madrid que tenía todo de cara para ahorrarse esa ronda, pero que sufrió un descalabro en Lisboa. Firmaron los blancos un partido infame, superados por el Benfica, evaporando el 'efecto Arbeloa' que había resucitado al equipo en las dos últimas semanas. Desquiciado, el equipo blanco acabó con nueve jugadores en el campo.

Raphinha felicitado por Lamine tras su gol durante el partido de Champions League entre el FC Barcelona y el Copenhague. / Jordi Cotrina

Resultados Athletic - Sporting (2-3)

Liverpool - Qarabag (6-0)

Mónaco - Juventus (0-0)

Ajax - Olympiakos (1-2)

PSG - Newcastle (1-1)

Dortmund - Inter (0-2)

Napoli - Chelsea (2-3)

Frankfurt - Tottenham (0-2)

Atlético de Madrid - Bodo/Glimt (1-2)

Leverkusen - Villarreal (3-0)

Arsenal - Kairat (3-2)

Pafos - Slavia de Praga (4-1)

Manchester City - Galatasaray (2-0)

Brujas - Marsella (3-0)

Benfica - Real Madrid (4-2)

Union Saint-Gilloise - Atalanta (1-0)

PSV - Bayern (1-2)

Trubin, un héroe para el Benfica

El escarnio lo agrandó Anatoli Trubin, el portero del Benfica, anotando en el último segundo el gol que dejó el marcador en 4-2 y que clasificó al equipo de José Mourinho, desatando la locura en el estadio Da Luz y dejando al Real Madrid con cara de tonto. Y para mayor sorna, el propio Benfica le puede volver a tocar en el 'playoff'. El otro candidato es el Bodo/Glimt. Si pasara, le esperarían el Sporting o el City (otra vez).

Para Atlético y Athletic tampoco hay consuelo. En el entorno colchonero, como en el azulgrana, se hablaba de la necesidad de goleada y resultó que fue el Bodo/Glimt quien se llevó la victoria del Metropolitano, para condenar a los de Simeone a disputar la eliminatoria previa. Brujas y Galatasaray serán sus rivales en el 'playoff' y Tottenham y Liverpool podrían serlo en octavos. El equipo de Valverde, en cambio, ya no jugará más en esta Champions, tras perder contra el Sporting. Acaba su participación en la 29ª posición.

Cuándo es el sorteo de la Champions

Los ocho primeros clasificados descansan de la Champions hasta el 10 de marzo, cuando se jugará la ida de los octavos de final. Los otros 16 clasificados conocerán en el sorteo de este viernes, a partir de las 12.00, horas su rival en la eliminatoria previa que se disputará las semanas del 17 y el 24 de febrero. Cada uno de ellos tiene dos posibles rivales, en función del puesto que han ocupado en la clasificación. Y, también a partir de esa tabla, saben contra qué dos equipos podrían jugar en octavos de final si superan el primer cruce.

Nico González se lamenta tras una ocasión fallada en el Atlético-Bodo/Glimt. / EFE

La noche arrancó con Oihan Sancet marcando en San Mamés el primero de los 56 goles que se iban a vivir en una europea de fútbol sin igual, un acierto difícilmente discutible de la UEFA para este formato de la Champions. Con la sucesión de tantos en los 18 campos se fueron dando casualidades fugaces, como la posibilidad de un Barça-Real Madrid en octavos, cuando los azulgranas perdían y los blancos ganaban.

Pronto quedó claro que el Arsenal iba a firmar ante el Kairat Almaty su octava victoria en ocho partidos, que el Liverpool no iba a jugar con fuego ante el Qarabag o que el Villarreal se iba a despedir de esta Champions con un triste punto, mientras el Copenhague en el Camp Nou y el Bodo/Glimt en el Metropolitano se concedían licencia para soñar durante unos minutos. Los noruegos, contra todo pronóstico, acabaron encontrando el premio de la clasificación.

El Athletic cayó eliminado. / Miguel Toña / EFE

El PSG y el Inter, a la repesca

Al final, cuando todo acabó, cuando el portero Trubin le marcó al Real Madrid el último gol de toda la noche, quedaron varios titulares. Junto a los blancos, quedaron fuera del 'top8' los dos finalistas de la última Champions, el Inter y el PSG. El Nápoles, vigente campeón de la Serie A, quedó eliminado en la 30ª posición.

La configuración de las posiciones finales hace que un Madrid-Barça no vaya a ser posible antes de unas hipotéticas semifinales. Lo mismo con un Madrid-Atlético, mientras que azulgranas y colchoneros podrían verse las caras en cuartos. El Barça evitaría hasta la final al Chelsea.