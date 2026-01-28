Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano /Amistoso

El BM Caja Rural Zamora tutea a Ademar de León

Los Guerreros de Viriato protagonizaron una igualada y amistosa primera parte, aunque los rivales se escaparon tras el descanso (28-37)

Homenaje a Barroso, que recibió la insignia de plata del BM Zamora. /

Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

El BM Caja Rural Zamora tuvo este miércoles el mejor entrenamiento posible: un encuentro amistoso con un equipo de nivel top como es Ademar de León, que llegaba a la capital del Duero como última etapa de su puesta a punto antes de retomar la competición en la Liga Asobal y ante el que los pistacho dieron la talla y la cara, sobre todo en un igualado primer tiempo.

La cita cumplió con las expectativas y con el objetivo marcado: una sesión de trabajo de calidad en la que los "Guerreros de Viriato" probaron varios sistemas defensivos y rotaron en distintas posiciones con el fin de tener más opciones en caso de necesidad, aunque siempre mirando de reojo el resultado. El carácter amistoso de la cita tampoco hizo que los locales se dejaran llevar y mucho menos dado el buen ambiente que presentaba el Ángel Nieto, similar al de los compromisos ligueros. Ese orgullo y el buen hacer en pista, sumado a las grandes paradas de Lucas bajo palos, permitió llegar al descanso con un 14-16 en el electrónico.

Homenaje a Barroso, que recibió la insignia de plata del BM Zamora. /

Ya en el segundo tiempo los de Ademar dieron con la tecla y encontraron el camino del gol para cerrar la cita con un 28-37.

Emotivo homenaje

El momento más emotivo de la tarde-noche se vivió en el tiempo descanso cuando el mítico Barroso recibió la insignia de plata del club zamorano por toda una vida dedicada al balonmano. El merecido homenaje se rubricó con una foto de familia.

