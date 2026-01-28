El BM Caja Rural Zamora refuerza su preparación con un amistoso ante Ademar de León en el Ángel Nieto

Los aficionados del BM Caja Rural Zamora tienen esta tarde-noche (20.00 horas) una cita muy atractiva en el Ángel Nieto. No es competición oficial pero el equipo zamorano se medirá en amistoso un rival de Asobal como es Ademar de León, que se encuentra en periodo de puesta a punto tras el parón liguero por la disputa del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega, y desde el club pistacho se confía en una buena respuesta de sus seguidores para crear un buen ambiente en el pabellón capitalino.

Objetivo pistacho

Sobre este compromiso, Félix Mojón reiteró que es un encuentro de preparación, aunque "más para ellos que están faltos de ritmo" ya que el BMZ está en plena competición y en línea ascendente para llegar al play-off a División de Plata en su mejor momento. De este modo, el objetivo que se marcan los "Guerreros de Viriato" para este choque es el de "seguir probando cosas nuevas" sobre todo en el sistema defensivo y con "jugadores en diferentes puestos" para contar con opciones y variantes durante los compromisos oficiales. Con todo, el responsable de banquillo zamorano cree que es una buena oportunidad para seguir trabajando en el ritmo de juego y la velocidad de balón, consciente de que todas las conclusiones que se saquen deben estar dirigidas a la progresión y capacidad de mejora del plantel pistacho, líder destacado del Grupo B de Primera Nacional.

Bajas en el cuadro rival

Por su parte, el conjunto ademarista llega a este amistoso tras sumar su séptimo título de la Copa Castilla y León después de imponerse en la final a Tubos Aranda Villa de Aranda. Para este choque en Zamora, Dani Gordo contará con las bajas del guardameta internacional iraní Saeid Barkhordari y de los lesionados Álex Lodos, Sergio Sánchez y Darío Sanz.

Con estas premisas, se espera que el público pueda disfrutar de un buen espectáculo a precios populares estipulados en 3 euros para los socios, un euro para los abonados de entre 6 y 21 años, y un euro para los canteranos, mientras que para el público general las entradas estarán disponibles a un precio de 10 euros en Tribuna, 8 en Preferencia y 5 para el público joven. La taquilla estará abierta esta tarde a partir de las siete de la tarde.

Lo importante, una vez superado esta cita, será el sábado cuando el equipo visita al Grupo Covadonga en un encuentro que arrancará a las ocho de la tarde.