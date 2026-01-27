El Zamora CF da la baja a Monerris que ficha por el Cacereño

El mercado de invierno entra en su recta final pero para el Zamora CF sigue a pleno rendimiento. Tras las salidas de Rufo Lucero y Javier Eslava llega la tercera: Alex Monerris deja la disciplina rojiblanca, dejando vacante una nueva plaza sénior en la plantilla de Óscar Cano.

Así lo ha anunciado este martes el club del Duero añadiendo que se ha llegado a un acuerdo para su traspaso al Cacereño, equipo de Primera RFEF y rival del Zamora que ahor amismo está en puestos de descenso. El jugador llegó a la entidad el pasado verano procedente del del CDA Navalcarnero, aunque en su trayectoria aparecen muchos más equipos como el Hércules CF Juvenil, Novelda CF, La Nucía B, Rayo Vallecano B o CD Móstoles URJC.

En su paso por el Zamora CF, el futbolista rubricó una magnífica pretemporada en la que despertó muchas expectativas, aunque en el campeonato liguero no ha tenido tanta presencia como le hubiera gustado. En total ha participado en 13 encuentros acumulando 465 minutos de juego y una asistencia.

Noticias relacionadas

Con esta despedida se abre ya la opción de incorporar un nuevo extremo a la plantilla, tal y como avanzó el director deportivo. Todas las miradas apuntan al marroquí Abde Damar, de 25 años, un jugador polivalente que puede jugar en todas las posiciones de ataque y que fichó por Unionistas de Salamanca donde ha acumulado 1.177 minutos de juego en 19 partidos rubricando dos goles y que sería del gusto del entrenador. Se espera un próximo anuncio al respecto.