Fútbol
El Zamora CF confirma la incorporación de Abde Damar
El extremo marroquí llega procedente de Unionistas
P. F.
Tal y como estaba previsto, el Zamora CF acaba de confirmar el fichaje de Abde Damar, que llega al club rojiblanco en calidad de traspaso procedente del Unionistas de Salamanca CF y ocupará la plaza que deja libre Alex Monerris, cuya salida se anunció también este martes.
Abde Damar, recuerdan desde el club del Duero, cuenta con una amplia experiencia en la tercera categoría del fútbol nacional, habiendo competido tanto en Segunda División B como en Primera RFEF. A lo largo de su carrera ha defendido las camisetas de la UE Cornellà y el Atlético de Madrid B en Segunda B, así como las de la UD Ibiza, el CE Sabadell y el CF Fuenlabrada en Primera RFEF.
El futbolista procede de Unionistas de Salamanca, club al que se incorporó el pasado mes de septiembre para la temporada 2025-2026. Con el conjunto charro ha disputado 1.172 minutos, anotando dos goles, frente al Arenas de Getxo y el Mérida AD.
En el global de su trayectoria en Primera RFEF, Abde Damar acumula más de 80 partidos disputados, con un total de 4.850 minutos y 10 goles, cifras que reflejan su regularidad, experiencia y aportación ofensiva en una categoría de máxima exigencia.
Desde el Zamora CF dan la bienvenida a Abde Damar y le desean el mayor de los éxitos en esta nueva etapa defendiendo el escudo rojiblanco. El jugador se pone ya a disposición de Óscar Cano con el fin de convertirse en una figura importante en esta segunda mitad de la Liga.
Todavía queda mercado
Quedan todavía días de mercado y habrá que esperar para ver si el Zamora CF hace nuevos movimientos. Por ahora son tres llegadas: Marcelo, Mario Losada y Abde, que suplen las salidas de Rufo, Eslava y Monerris.
