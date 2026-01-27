El Real Madrid no reacciona a tiempo ante el París y ve frenada su racha de triunfos

El Real Madrid perdió este martes (98-92) en la pista del París Basketball en su primera derrota de 2026 en la Euroliga, tras seis triunfos consecutivos; los de Scariolo sufrieron para controlar el rebote ofensivo y casi remontaron un partido en el que no tuvieron, salvo en los minutos iniciales, ventaja en el marcador.

Los merengues sufrieron mucho el alto ritmo de los hombres de Francesco Tabellini, que dispusieron de muchas segundas oportunidades gracias a su carga en el rebote ofensivo -19 en total-, terminando la primera parte con un total de 41 lanzamientos a canasta, por sólo 29 del Madrid.

Los locales comenzaron con mucha actividad en defensa y agresivos en línea de pase. Yakuba Ouattara se encargó de desgastar a Campazzo en su emparejamiento en toda pista, en un Madrid que intentó aprovechar el tamaño de Tavares para sacar ventajas cerca del aro. Dos triples seguidos de Abalde y Okeke ayudaron a los blancos a respirar, con un Nadir Hifi revolucionado y autor de cinco puntos, 11-13 (min.5).

Mouhamed Faye (C), del Paris Basket, en acción contra Facundo Campazzo (D). / MOHAMMED BADRA / EFE

El París Basketball sacó rédito del rebote ofensivo -6 en este periodo- y penalizó mucho a los de Scariolo, que se agarraban a la intimidación de Tavares y al acierto desde el 6,75 (4/6) para contrarrestar el ritmo de los parisinos, que se marcharon con la máxima al final del primer cuarto, 24-18 (min.10).

Sin el caboverdiano en pista, el Madrid permitió más canastas cediendo la zona, pero se aferró al buen rendimiento de la dupla Lyles-Garuba para rebajar la diferencia en el marcador, 29-24 (min.13). Sin embargo, las segundas oportunidades tras cargar el rebote ofensivo dispararon al París, que también encontró el acierto exterior (4/9), obligando a Scariolo a pedir un tiempo muerto y frenar la inercia del choque, 35-26.

Un impecable Trey Lyles, con 11 puntos sin fallo, ayudó a los suyos, que acumulaban con 8 pérdidas, a no perder la cara al partido. En el otro lado, un sobresaliente Amath M'Baye, con 12 puntos también sin errores, volvió a poner los 9 de ventaja, 45-36 (min.17).

El Madrid se acercó a pesar del desacierto desde la personal (45-42, min.19), pero el frenético tempo que marcó el París, atacando a la perfección en los siete primeros segundos de su ataque, volvió a poner tierra de por medio en el luminoso, 50-42.

La reanudación comenzó con un parcial de 5-0 para los franceses, contestado al momento por un 0-5 de los blancos tras un triple de Campazzo. Ocho puntos consecutivos de Hezonja, más entonado en la segunda mitad, acercaron de nuevo al Madrid, 59-55 (min.24). De nuevo y en menos de dos minutos, Hifi, con 16 puntos y 4/5 en triples, y un trabajador M'Baye, situaron de nuevo los 10 de ventaja para los locales, 67-57, cuya cuenta de rebotes ofensivos se iba hasta los 13.

Jeremy Morgan (izquierda), del Paris Basket, en acción contra Usman Garuba (derecha) y Sergio Llull (centro). / MOHAMMED BADRA / EFE

El ida y vuelta del encuentro ayudó a resaltar las virtudes de un impetuoso Andrés Feliz, vertical y feroz a campo abierto, 68-64 (min.28). Herrera, inédito hasta el momento, irrumpió con cinco puntos y el París retomó su ventaja a falta del último cuarto, 75-66.

Los de Scariolo aceleraron para intentar la remontada con más piernas que cabeza atrás y con Lyles como principal arma ofensiva, 79-73 (min.34). Los balones sueltos siguieron siendo de los franceses, que se cerraban en defensa para provocar la decimoséptima pérdida de los blancos. Sin embargo, dos aciertos desde más allá del arco de Campazzo y Feliz pusieron a los blancos a sólo 4, a falta de cuatro minutos, 86-82.

Un triple de Hezonja y el punto 21 de Lyles sembraron la duda del Adidas Arena cuando quedaban 2:20 para el final, 89-87. Otro triple de Feliz puso al Madrid de nuevo por delante, algo que no ocurría desde el primer cuarto, pero los locales resucitaron gracias a un 2+1 salvador de Hifi en la jugada siguiente.

Dos malas penetraciones de los blancos dejaron el luminoso en 94-90 con 31,8 en el reloj de partido. Hezonja puso a los suyos a 2, pero el París no falló desde la personal y aseguró un merecido triunfo de los locales por 98-92, cortando una racha de seis triunfos consecutivos en la competición.