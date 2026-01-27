David Novoa impulsa a la selección española de fútbol sala hasta su segunda victoria en la Eurocopa

La selección española de fútbol sala, con el benaventano David Novoa en sus filas, saldó con éxito su segundo compromiso de la Eurocopa al derrotar a Bielorrusia por 0-2 en un partido con gran protagonistmo para el canterano del Atlético Benavente, autor de la segunda diana de "La Roja".

España dominó por completo a Bielorrusia en la primera mitad, pero solo pudo anotar un único gol por medio de Mellado en los primeros 20 minutos de juego. Tiempo en el que participó David Novoa con dos buenas acciones que cerca estuvieron de traducirse en el 0-2 en favor de España.

El buen papel del benaventano le granjeó los primeros minutos del segundo tiempo, momento que aprovechó para anotar el segundo tanto español con una gran jugada individual. Un tanto decisivo, pues permitió a la selección no pasar apuros ante el duro combinado bielorruso. Un gol que lleva a España a luchar por el liderato del Grupo C en la última jornada ante Bélgica.