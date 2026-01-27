Fútbol Sala / Eurocopa
David Novoa impulsa a la selección española de fútbol sala hasta su segunda victoria en la Eurocopa
El benaventano firmó el definitivo 0-2 en el complejo duelo frente a Bielorrusia
Efe
La selección española de fútbol sala, con el benaventano David Novoa en sus filas, saldó con éxito su segundo compromiso de la Eurocopa al derrotar a Bielorrusia por 0-2 en un partido con gran protagonistmo para el canterano del Atlético Benavente, autor de la segunda diana de "La Roja".
España dominó por completo a Bielorrusia en la primera mitad, pero solo pudo anotar un único gol por medio de Mellado en los primeros 20 minutos de juego. Tiempo en el que participó David Novoa con dos buenas acciones que cerca estuvieron de traducirse en el 0-2 en favor de España.
El buen papel del benaventano le granjeó los primeros minutos del segundo tiempo, momento que aprovechó para anotar el segundo tanto español con una gran jugada individual. Un tanto decisivo, pues permitió a la selección no pasar apuros ante el duro combinado bielorruso. Un gol que lleva a España a luchar por el liderato del Grupo C en la última jornada ante Bélgica.
- La mayor fábrica de maíz dulce de Europa se está construyendo en esta localidad de Castilla y León
- Un cocinero zamorano, reconocido como el mejor de la comunidad
- Cazadores zamoranos alzan la voz contra la propuesta de la UE de limitar la captura de esta especie
- Arrancan las obras del centro de coworking del parque de San Martín
- Reclaman un enlace intermodal entre Benavente y Madrid ante la supresión de autobuses
- Un turismo sin freno de mano provoca un atropello en Zamora
- El viento hace temblar a Zamora: activada la alerta amarilla por rachas muy fuertes de hasta 70 km/h
- Los mayores cada vez más protegidos en Zamora: estas son las cifras del Plan Mayor de Seguridad y la Operación IDOSO