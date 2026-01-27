David Novoa, benaventano y jugador de la selección española de fútbol Sala: "He cumplido un sueño con la victoria y el gol ante Bielorrusia"

David Novoa, jugador benaventano de la selección española y que milita en O Parrulo Ferrol, fue elegido mejor jugador del partido tras la victoria por 0-2 ante Bielorrusia en el Europeo de fútbol sala y destacó que cumplió un sueño por poder colaborar en el éxito del conjunto que entrena Jesús Velasco.

Novoa, autor del segundo tanto del equipo, se mostró exultante tras el partido y dijo tras recibir el trofeo. "Las sensaciones son muy positivas, nos dan fuerzas para seguir trabajando y seguir obteniendo resultados", aseguró el ala benaventano.

Sobre su primer gol con la selección, confesó sentirse cumpliendo un sueño: "Estoy súper contento de poder haber logrado la victoria y aportar ese gol al equipo. Simplemente lo definiré en una palabra: sueño".

El tanto llegó en una acción individual en la que Novoa aprovechó un espacio concedido por la defensa rival. "Recibí, vi que me daba un poquillo de espacio el defensor, salí hacia el medio, recorté y le pegué al balón a contra pie", explicó el jugador, que añadió que no esperaba vivir un momento así hace apenas una semana. "Ahora estoy aquí, aprovechando la oportunidad y disfrutando de este sueño", afirmó Novoa.