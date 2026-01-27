Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tiro con arco

Benavente acoge un trofeo de tiro con arco en beneficio de AECC

Será este domingo con la presencia de decenas de tiradores de toda Castilla y León

Presentación del Trofeo en Benavente

Presentación del Trofeo en Benavente / Cedida

A. O.

Zamora

Benavente acogerá el próximo domingo el Trofeo Benéfico de tiro con arco "Flechas contra el cáncer" en favor de la Asociación Española contra el Cáncer en la Nave del Centro de Negocios del CTLB. La cita reunirá en el Centro de Negocios a decenas de tiradores llegados desde varios puntos de Castilla y León en una jornada benéfica donde se pondrán a la venta unas mochilas conmemorativas del evento a un precio de 5 euros.

La concejala de deportes, Elena Justo, destacó el importantísimo papel del deporte en la ayuda al paciente oncológico y la predisposición de los clubes de la ciudad y en este caso, del Club Arqueros Benavente, a colaborar con la AECC de Benavente.

Por su parte, Carmen Prieto, presidenta de la AECC de Benavente, agradeció la implicación y el carácter solidario del Club Arqueros Benavente destacando la importancia de estas acciones para el desarrollo de los programas de la asociación con los pacientes oncológicos de la ciudad. El presidente del Club Arqueros Benavente, Bernardo Martínez, invitó a todos los vecinos de la zona a que se acerquen al evento para disfrutar de un deporte muy vistoso como es el tiro con arco y para colaborar con la adquisición de una mochila y aportar así, su granito de arena con la asociación. n

