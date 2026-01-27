Tenis
Abierto de Australia: Alcaraz - De Miñaur, en directo
El número uno del mundo ha sellado su tercera clasificación para cuartos en Melbourne Park, una ronda donde se despidió tanto en 2024 como en 2025
Redacción
El tenista español Carlos Alcaraz tratará de superar este martes su techo en el Abierto de Australia ante el australiano Alex de Miñaur, después de haber vencido este domingo al estadounidense Tommy Paul (7-6(6), 6-4, 7-5).
El número uno del mundo ha sellado su tercera clasificación para cuartos en Melbourne Park, una ronda donde se despidió tanto en 2024 como en 2025. Con ello, se convierte en el tercer jugador en activo en alcanzar los cuartos de cada 'Grand Slam' en al menos tres ocasiones, tras el serbio Novak Djokovic y el italiano Jannik Sinner.
El murciano busca conquistar en Australia el único Grand Slam que falta en su palmarés, y se mediría al alemán Alexander Zverev, número tres del ranking ATP, si logra avanzar a semifinales.
- La mayor fábrica de maíz dulce de Europa se está construyendo en esta localidad de Castilla y León
- Un cocinero zamorano, reconocido como el mejor de la comunidad
- Cazadores zamoranos alzan la voz contra la propuesta de la UE de limitar la captura de esta especie
- Arrancan las obras del centro de coworking del parque de San Martín
- Reclaman un enlace intermodal entre Benavente y Madrid ante la supresión de autobuses
- "Hartos de que las vacas campen a sus anchas": una veintena de vecinos de un pueblo denuncian al mismo ganadero
- Un turismo sin freno de mano provoca un atropello en Zamora
- El viento hace temblar a Zamora: activada la alerta amarilla por rachas muy fuertes de hasta 70 km/h