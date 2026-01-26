El Zamora CF tras la 21ª jornada en Primera RFEF: Un paso más atrás, pero el play-off sigue "a tiro"

Una semana más, el Zamora CF no pudo alcanzar la victoria pero saldó la jornada de su grupo en Primera RFEF sin perder de vista su objetivo: los puestos de "play-off" de ascenso.

La zona alta se compacta

El equipo de Óscar Cano, que inauguraba el viernes la vigésimo primera jornada del Grupo I en Balaídos, no pudo obtener la victoria frente a Celta Fortuna, pero el Real Madrid Castilla tampoco estuvo hábil para afianzar diferencias en la zona noble de la clasificación, lo que compactó y amplió la lucha por los puestos de privilegio. Al menos, por los dos últimos.

Carbonell chuta a puerta para hacer gol ante el Celta Fortuna. / Área 11

El empate como mal menor

El 3-3 en el último minuto del partido de Balaídos condenaba al Zamora CF a su tercera jornada consecutiva sin victoria. Una racha de resultados que, en otras circunstancias, le habrían alejado de la zona de "play-off".

Sin embargo, la liga está muy igualada y en las últimas jornadas los resultados no fueron del todo desfavorables para los intereses zamoranos. La diferencia con el quinto puesto sigue siendo menor a un partido, pero ahora la pelea cuenta con más actores en liza y, también, mejor colocados en dicha competencia.

Beneficiosa derrota del Castilla

Si bien el Zamora CF perdió ayer la sexta plaza de la clasificación, cayendo hasta el octavo lugar, la quinta plaza está ahora a solo dos puntos de distancia. Todo ello porque el duelo estelar de la jornada, que enfrentaba a CD Tenerife y Real Madrid Castilla, acabó resolviéndose en favor del líder.

El Tenerife abre más brecha

El CD Tenerife se impuso por 4-2 y el cuadro insular alcanza los 50 puntos. Una cifra ya lejana para el resto de contendientes, con el Celta Fortuna como el más próximo a 12 puntos de distancia. Una brecha que invita a los vigueses a mirar más a su espalda que al liderato.

El Pontevedra suma y el Racing de Ferrol gana

Tras el filial celeste, se siguen situando Pontevedra CF y Racing Club Ferrol, próximo rival rojiblanco. Los pontevedreses "pincharon" en casa del AD Mérida (1-1), por lo que siguen a tres puntos de sus vecinos; mientras que, por su parte, el cuadro ferrolano ganó por 2-0 al CD Arenteiro y tiene a tiro la tercera plaza con sus 33 puntos. Eso sí, ahora es quinto y marca la línea del "play-off" por detrás de un Bilbao Athletic que escaló al cuarto lugar con su triunfo ante Barakaldo CF (2-0).

Irrupción del filial vasco y del CD Lugo

Así pues, fuera de la zona de privilegio, se sitúa ahora el Real Madrid Castilla, séptimo con un punto más que el Zamora CF, y un CD Lugo cuya victoria (1-2) sobre el Recreativo Avilés le otorga la sexta plaza que tenían los rojiblancos. Un triunfo con el que suman 32 puntos, uno más que el equipo de Cano, que con 31 aventaja en esa cantidad al bloque asturiano.

Diferencias mínimas

Todo esto dejó la jornada 21 de liga en el Grupo I de Primera RFEF. Una liga con diferencias mínimas que reflejan lo igualado de la lucha en la zona alta de la tabla, donde a la sombra del líder crece una batalla entre ocho equipos separados entre los 38 y 30 puntos.