Fútbol
El Zamora CF invita a todas las canteras de los clubes de la provincia al encuentro ante el Racing de Ferrol
La promoción está dirigida a todas las disciplinas deportivas
P. F.
Objetivo: llenar el Ruta de la Plata. El Zamora CF ha vuelto a lanzar una promoción especial de cara al partido de este sábado 31 de enero a las 18:30 horas frente al Racing Club de Ferrol con el fin de que el estadio presente el mejor aspecto posible.
Con el reto de fomentar el deporte base y acercar el fútbol a los más jóvenes, el Zamora CF invitará al encuentro a niños y niñas de hasta 14 años que formen parte de un club deportivo. Esta iniciativa está dirigida a clubes de fútbol de toda la provincia, así como a entidades deportivas de otras disciplinas como baloncesto, balonmano, natación, ciclismo, atletismo, judo, golf, hípica, pádel, piragüismo, entre otras.
Cómo solicitar las entradas
Para acogerse a esta promoción, los clubes deportivos deberán solicitar las entradas enviando un correo electrónico a comunicacionzcf@zamoracf.es, indicando el número de entradas necesarias para los niños y niñas del club.
Las solicitudes de entradas se realizarán exclusivamente a través de este correo electrónico y podrán enviarse hasta el viernes por la mañana, estando sujetas a disponibilidad.
Desde el Zamora CF se invita a todos los clubes deportivos de la provincia a sumarse a esta iniciativa y a disfrutar juntos de una tarde de fútbol en el Ruta de la Plata, apoyando al equipo y reforzando los valores del deporte base.
