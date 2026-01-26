El Zamora CF invita a todas las canteras de los clubes de la provincia al encuentro ante el Racing de Ferrol

Objetivo: llenar el Ruta de la Plata. El Zamora CF ha vuelto a lanzar una promoción especial de cara al partido de este sábado 31 de enero a las 18:30 horas frente al Racing Club de Ferrol con el fin de que el estadio presente el mejor aspecto posible.

Con el reto de fomentar el deporte base y acercar el fútbol a los más jóvenes, el Zamora CF invitará al encuentro a niños y niñas de hasta 14 años que formen parte de un club deportivo. Esta iniciativa está dirigida a clubes de fútbol de toda la provincia, así como a entidades deportivas de otras disciplinas como baloncesto, balonmano, natación, ciclismo, atletismo, judo, golf, hípica, pádel, piragüismo, entre otras.

Cómo solicitar las entradas

Para acogerse a esta promoción, los clubes deportivos deberán solicitar las entradas enviando un correo electrónico a comunicacionzcf@zamoracf.es, indicando el número de entradas necesarias para los niños y niñas del club.

Las solicitudes de entradas se realizarán exclusivamente a través de este correo electrónico y podrán enviarse hasta el viernes por la mañana, estando sujetas a disponibilidad.

Desde el Zamora CF se invita a todos los clubes deportivos de la provincia a sumarse a esta iniciativa y a disfrutar juntos de una tarde de fútbol en el Ruta de la Plata, apoyando al equipo y reforzando los valores del deporte base.