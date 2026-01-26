Todas las victorias se quedaron en casa

La sexta edición de la Media Maratón Ciudad de Toro se saldó con pleno de victorias para los corredores locales ya que si Jonathan González, que milita en el club organizador, y Verónica Sánchez, del Vino de Toro Caja Rural, dominaron la distancia larga de los 21 kilómetros; en los 10.000 metros se impusieron Adrián Núñez, también del Vino de Toro Caja Rural, y la toresana Celia Lorenzo.

Jonathan González. | YAGO COSTOYA / Y. C.

Toro vivió una magnífica edición de su media maratón que se consolida como una de las mejores de Castilla y León y que, pese al fuerte viento que reinó ayer, deparó buenas marcas y una gran participación, con 400 corredores en meta en la distancia larga, mientras fueron otros 322 los que terminaron los diez kilómetros.

Adrián Núñez. / YAGO COSTOYA

Jonathan González no lo tuvo fácil para conseguir la victoria con un tiempo de 1h12´03 que hay que valorar en su justa medida dadas las condiciones meteorológicas que tuvieron que afrontar los atletas. El corredor de Vezdemarbán entró en la meta con 23 segundos de ventaja sobre todo un clásico del fondo español como es el salmantino Daniel Sanz que vive una ilustre madurez y a su vez tuvo que emplearse a fondo en los últimos metros para conseguir los cinco segundos que le separaron del tercer clasificado, el salmantino Juan Bueno. El primer atleta con ficha por Zamora fue el benaventano Alejandro Fernández (1h16´26) en el puesto octavo, mientras el triatleta Alejandro Montalvo entraba undécimo con 1h17´22. Manuel González (Fucorunners) y David Pérez (Triatlon Duero) entraron en el "top 30".

Celia Lorenzo. | YAGO COSTOYA

En el puesto 36 de la clasificación absoluta se clasificó la salmantina del Vino de Toro Caja Rural Verónica Sánchez, una de las mejores especialistas españolas en su categoría máster, que firmó un tiempo de 1h23´37, y también la segunda clasificada es toresana, Lara de Castro (Zamora Corre) que cubrió la distancia en cuatro minutos más. Y en 1h28 llegaba la tercera clasificada, las vasca Nerea Baena que no estuvo ayer en sus mejores tiempos. La zamorana Ana Temprano fue la primera en su categoría de veteranas con 1h35´47.

También hubo doblete toresano en los 10.000 metros con primera posición femenina para Celia Lorenzo, especialista en carreras de montaña, pero demostró estar en un buen momento de forma sobre el asfalto de Toro. Lorenzo clavó los 4 minutos por kilómetro para conseguir la primera posición femenina y la 32 absoluta, por delante de Olga Arias y de la triatleta Judith Nunes. En la clasificación masculina volvió a anotarse la victoria el Vino de Toro Caja Rural, esta vez con el berciano Adrián Núñez que dejó una buena marca de 33 minutos para ser primero por delante de su compañero de club Santos Francisco y del leonés Javier Fernández.

El toresano Javier Vega firmó una brillante sexta posición y completaron el podio de zamoranos Rafael Faúndez (Zamora Corre) y Samuel Pérez (Apis Durii) en los puestos 14 y 15. n