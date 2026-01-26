Una veintena de medallas para el Taekwondo Benavente Quesos El Pastor en el Regional

El Taekwondo Benavente Quesos El Pastor volvió a destacar en una competición de carácter regional, en este caso en el Campeonato de Castilla y León Júnior-Cadete y Poomsaes Adulto, celebrado en la localidad de Cantalejo (Segovia) de donde regresó con una veintena de medallas.

En total se dieron cita 16 equipos de toda la comunidad con más de 150 competidores, consiguiendo en junior y cadete 6 oros, 4 platas y 8 bronces, previo al próximo campeonato de España, y en poomsaes 1 plata y un bronce.

Erika y Mireia, del Taekwondo Benavente / Cedida