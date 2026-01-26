Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Taekwondo

Una veintena de medallas para el Taekwondo Benavente Quesos El Pastor en el Regional

La cita se celebró en categoría júnior, cadete y adulto

Equipo cadete y junior del Taekwondo Benavente

Equipo cadete y junior del Taekwondo Benavente / Cedida

P. F.

El Taekwondo Benavente Quesos El Pastor volvió a destacar en una competición de carácter regional, en este caso en el Campeonato de Castilla y León Júnior-Cadete y Poomsaes Adulto, celebrado en la localidad de Cantalejo (Segovia) de donde regresó con una veintena de medallas.

En total se dieron cita 16 equipos de toda la comunidad con más de 150 competidores, consiguiendo en junior y cadete 6 oros, 4 platas y 8 bronces, previo al próximo campeonato de España, y en poomsaes 1 plata y un bronce.

Erika y Mireia, del Taekwondo Benavente

Erika y Mireia, del Taekwondo Benavente / Cedida

RESULTADOS

CADETE

1º POR EQUIPOS

-33K. ERIC PRIETO, BRONCE Y JAVIER JARCIA pierde 1º ronda

-37K. MARIO MARTIN, ORO

-41K. ENZO VELASCO pierde 1º ronda

-45K. PEDRO RIOS, ORO E IBAI MUÑIZ, BRONCE

-49K. HECTOR RABANAL, ORO

 -53K. IVAN CARTON, ORO

-33K. VERA UGIDOS, ORO

 -37K. CARLA ALMANZA, BRONCE Y PULA TURIEL pierde 1º ronda

-41K. PAULA PRIETO, ORO Y VICTORIA IGLESIAS pierde 1º ronda

-44K. SARA PEREZ, BRONCE Y MIREIA UÑA, BRONCE Y NAIRA FERNANDEZ pierde 1º ronda

-51k.SIRIN ZRADGUI, ORO Y AINHOA CASTRO, PLATA.

JUNIOR

-55K. EVELYN CASTRO ORO Y ALBA PEREZ PLATA

-51K. BRUNO RUEDA, PLATA; MARCOS GARCIA, BRONCE E IGNACIO RIVERA ,BRONCE.

POOMSAES ADULTO

JUNIOR: ERIKA RODRIGUEZ, PLATA

CADETE: MIREIA UÑA, BRONCE.

