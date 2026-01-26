Valencia-Joventut y Madrid-Unicaja abrirán los cuartos de la Copa del Rey, y el Barça espera rival

Los duelos entre el Valencia Basket y el Joventut de Badalona y entre el Real Madrid y el Unicaja abrirán el jueves 19 de febrero la Copa del Rey de València, que completará su cuadro de cuartos de final con un partido el viernes 20 entre el Barcelona y el UCAM Murcia o el Kosner Baskonia y otro entre el equipo que no se mida al conjunto catalán y el La Laguna Tenerife.

El aplazamiento del duelo que el Kosner Baskonia debe disputar en la pista del Dreamland Gran Canaria, que finalmente se jugará el 8 de febrero, hizo que el sorteo se celebrara sin saber si será el equipo vasco el que ocupe una plaza de cabeza de serie, algo que hará si gana en Las Palmas, o si será el UCAM Murcia, el que lo hace, algo que pasará si cae el equipo vasco.

En el caso de que el Baskonia gane, se medirá al La Laguna Tenerife dado que ejercerá de cabeza de serie. Si el equipo vasco pierde, será el UCAM el que se mida al equipo canario y el conjunto alavés quedará emparejado con el Barcelona.

Así quedó establecido en el sorteo de los emparejamientos de cuartos de final de este torneo celebrado este lunes en el Palau de Les Arts de València, ciudad que acogerá el torneo en el Roig Arena. El exjugador internacional Víctor Claver y el extenista y actual capitán de España en la Copa Davis David Ferrer fueron las 'manos inocentes'.

Por haber quedado campeón de invierno, el Real Madrid tenía asegurado disputar su primera eliminatoria el jueves, lo que le dará un día de descanso si accede a las semifinales. El sorteo dictaminó que el Valencia Basket y el Joventut disputen el otro duelo el jueves y tengan esa misma posibilidad.

Los ganadores de ambos cruces se medirán el sábado 21 de febrero a las 18 horas en la primera semifinal, mientras que Barcelona, Kosner Baskonia, UCAM Murcia y La Laguna Tenerife pelearán por medirse en la semifinal que arrancará a las 21 horas. La final se disputará el domingo 22 a las 19 horas.

En una gala presentada por el exjugador Pepe Pozas y Alejandra Llambés, el presidente de la acb, Antonio Martín dijo que de esta Copa se puede esperar "todo" porque tiene "muchos condicionantes" para ser una Copa "distinta".

Martín destacó que todo lo que envuelve a la Copa, los partidos del torneo, pero también la MiniCopa y la Fan Zone se vayan a disputar en un entorno concentrado de 90 mil metros cuadrados. "Todo junto va a crear un ambiente muy difícil de igualar por estar todo concentrado", explicó.

El directivo prometió que habrá mucho equilibrio entre lo "presencial" y lo "digital" y hizo una referencia velada a la tragedia de la dana. "La ciudad yla Comunitat lo merecen, se ha pasado mal y queremos empezar a pasarlo bien", apuntó.

La concejala deportes del Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil, dijo que en el consistorio están "muy contentos" de acoger el evento. "Las administraciones hemos de apostar por estos eventos que hacen ciudad y quieren y miman nuestro entorno", señalo.

"Apostamos por estos eventos que hacen ciudad y nos ayudan a hacerla mas grande. Será un tanto complejo porque ese fin de semana damos el pistoletazo de salida a las Fallas pero estoy seguro de que podremos compaginarlo. Serán días muy chulos", auguró.

Por su parte, José Luis Díaz conseller de presidencia de la Generalitat, destacó que se trata de un evento "de altura" y que esperan "con ilusión" uno de los grandes acontecimientos deportivos de la temporada "en baloncesto y en todos los deportes".

"Además será la puesta de largo de ese gran complejo que es el Roig Arena y me da la impresión de que vamos a estar ante la mejor edición de la Copa.