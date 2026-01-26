El Salvamento Benavente sube 32 veces al podio en el Regional y logra un récord de Castilla y León

El Salvamento Benavente se hizo con 32 podios en el XXXII Campeonato de Castilla y León de Salvamento y Socorrismo y la II Jornada de la Liga Española de Clubes para las categorías juvenil, júnior y absoluta, en pruebas individuales y conjuntas, disputados en el Centro Especializado de Alto Rendimiento Río Esgueva de Valladolid.

El club benaventano ha firmado una actuación sobresaliente gracias al buen hacer de seis deportistas participantes, que han logrado subir a lo más alto del podio hasta en diez ocasiones.

Los logros conseguidos ponen de manifiesto tanto el excelente nivel individual de los socorristas como la fortaleza del equipo en las pruebas conjuntas disputadas.

Pruebas individuales

Excelentes resultados en las pruebas individuales. El juvenil Diego Palazuelo fue campeón de Castilla y León en tres pruebas: 50 metros remolque de maniquí, supersocorrista y combinada de natación; consiguió también una plata en 100 metros remolque de maniquí con aletas; y un bronce en 100 metros socorrista. Además, a pesar de ser el único deportista del club benaventano en la categoría juvenil, logró subir al podio en la clasificación general de equipos con un bronce.

Alto nivel competitivo también el de la deportista del Benavente Paula Martínez. La juvenil logró dos oros, en las pruebas de 50 metros remolque de maniquí y en supersocorrista; y tres platas en 200 natación con obstáculos, 100 metros socorrista y en la prueba combinada.

Mientras que la absoluta Carolina Ganado es campeona de Castilla y León en la prueba de obstáculo y en supersocorrista; subcampeona en la combinada y bronce en 50 metros remolque de maniquí.

También logró podios el junior Guillermo Revilla que se hizo con tres platas en supersocorrista, 100 metros remolque de maniquí con aletas y en 100 metros socorrista; también seis bronces: en 50 metros remolque de maniquí (en junior y en absoluto), en supersocorrista absoluto, en la prueba combinada (tanto en junior como en absoluto) y en la prueba de obstáculo junior.

Pruebas por equipos

La brillante actuación del Salvamento Benavente se vio coronada con el récord de Castilla y León absoluto femenino conseguido por Carolina Ganado y Paula Martínez en lanzamiento de cuerda, estableciendo un nuevo mejor registro de 14"68, que mejora el anterior récord de 14"87.

El equipo junior de Alexia Carrera y Paula Martínez logró también un oro en lanzamiento de cuerda; y Guillermo Revilla y David del Hoyo lograron un bronce en esta misma prueba. Otro bronce fue para el relevo mixto disputado por Carolina, Diego, Paula y Guillermo.

Los buenos resultados logrados por el equipo benaventano situaron como tercer clasificado tanto al equipo absoluto masculino, como el absoluto mixto y el absoluto conjunto.