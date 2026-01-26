Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BALONCESTO / LIGA CHALLENGE

Raúl Pérez, entrenador del Recoletas: "Este rival te penaliza cualquier fallo"

"Este equipo siempre lo da todo, pero los pequeños detalles nos lastran mucho"

Raúl Pérez

Raúl Pérez / LOZ

M. L. s.

Zamora

Raúl Pérez, entrenador del Recoletas Zamora, reconoció que fue un partido difícil el jugado en Pamplona: "Ya sabíamos que era un equipo superexperimentado que te penaliza cualquier fallo, y además nosotros seguimos cometiendo muchos fallos por falta de experiencia ya que somos un equipo muy joven". El técnico extremeño añadió que "ellas han hecho un juego muy agresivo en defensa, al límite siempre de la falta, negándonos muchos pases, negándonos muchos sistemas. Nos ha costado mucho y no hemos estado cómodas prácticamente hasta el final cuando conseguimos ser un poco más verticales y hemos encontrado situaciones nuestras".

Raúl Pérez insiste en que "este equipo tiene dos caras,cuando quiere defender y cuando no quiere defender. Cuando no queremos defender somos una de las peores defensas de la Liga, concedemos muchos puntos fáciles ya sean de 3 o de 2, y cuando nos ponemos a defender, como en parte del tercer cuarto y del último, ponemos a los rivales en aprietos y nos agarramos a los partidos. Hay ha sido otro partido que hemos estado perdiendo de quince, nos ponemos a seis, se nos vuelven a ir, nos volvemos a poner a ocho".

Pese a todo, el técnico del Zamarat resalta que "hemos vuelto a dar la cara, a competir, este equipo siempre compite y siempre lo da todo, pero los pequeños detalles nos lastran mucho y contra equipos con tanta experiencia se nota más", al tiempo que insistió en que "hemos tenido un muy mal porcentaje de tiros de tres puntos, con dos de dieciecisiete y contra un equipo así es muy complicado".

Y terminó señalando tras el partido que "seguimos los sextos, estamos donde queríamos estar a estas alturas, y hay que seguir trabajando porque vienen dos partidos muy duros. A ver si recuperamos gente, si recuperamos sensaciones y a seguir peleando todos los partidos". n

