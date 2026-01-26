Red Bull y Mercedes ya mandan en el Circuit de Barcelona

La nueva era de la Fórmula 1 ha arrancado en el Circuit de Barcelona, a puerta cerrada y bajo estrictas medidas de seguridad. Si durante la tanda matinal se han filtrado los tiempos (con Isack Hadjar y Red Bull al frente de la tabla) y tanto los equipos como la propia F1 han facilitado algunas imágenes de los nuevos monoplazas en acción, durante la sesión vespertina ha sido prácticamente imposible obtener más información.

Fans y periodistas han sido desalojados de las colinas próximas al trazado de Montmeló en las que se habían apostado para seguir las pruebas y el ‘live timming’ ha desaparecido de las pantalla de la sala de prensa, si bien parece que Isack Hadjar (Red Bull), ha acabado marcando el mejor tiempo (1.18.1) por delante de George Russell y Mercedes (1.18.6). El secretismo va a ser la tónica de estos cinco días de ensayos, en los que solo podremos guiarnos por los datos y fotos que distribuyan los equipos y la web oficial del campeonato.

Siete de las once escuderías de la parrilla (Mercedes, Red Bull, RB, Audi, Alpine, Cadillac y Haas) han estado en pista el primer día, con tres banderas rojas por la mañana, a cargo de Colapinto (Alpine), Bortoleto (Audi) y Lawson (Visa RB), por fallos de ‘juventud’, habituales en pretemporada y más teniendo en cuenta que en 2026 la F1 afronta un drástico cambio de reglamento.

Aston Martin, al límite

Mientras Williams ya anunció que su FW47 no llegaría a tiempo a las pruebas de Barcelona, McLaren, Ferrari o Aston Martin planean sumarse a los test a lo largo de la semana. El equipo de Fernando Alonso podría ser el último en hacerlo. El nuevo AMR26 no rodará como mínimo hasta el jueves.

El coche superó hace meses los ‘crash test’ de la FIA y el retraso se debe al ensamblaje del monoplaza, pero, sobre todo, a que Adrian Newey prefiere apurar al límite y tener más días de desarrollo para la aerodinámica, tras la recalibración del simulador y la calibración final del túnel de viento.

El 'genio' británico no está dispuesto a comprometer el diseño del AMR26, aún a costa de perder horas en pista. Aston Martin tiene menos de 10 kg de sobrepeso, mientras que hay equipos con bastantes kilos de más. La situación a estas alturas no es preocupante.

En todo caso, esta tanda de test en Barcelona es solo un aperitivo, antes de poner a prueba la fiabilidad de los coches en Bahréin, del 11 al 13 de febrero y de afrontar un tercer y último ensayo ya más enfocado al rendimiento, del 18 al 20 de febrero, también en el circuito de Sakhir, mientras que el Mundial alzará el telón en Australia, del 6 al 8 de marzo.

Los tiempos al final del primer día (no oficiales)