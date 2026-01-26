PIRAGÜISMO | Carlos Garrote cambia el rumbo y deja el Durius Kayak Zamora

Golpe de timón en la carrera deportiva de Carlos Garrote. El palista zamorano ha decidido dejar el Durius Kayak Zamora, club que le ha acompañado en toda su trayectoria y con el que ha conseguido todos sus éxitos.

El palista ha hecho público este anuncio a través de las redes sociales comentando que hizo “todo lo posible por que esto no sucediera, pero en muchas ocasiones hay situaciones que uno no puede controlar y toca afrontar las cosas como vienen”. En su escrito admite que en el Durius ha crecido “como deportista y como persona” y cada momento forma parte de una etapa importante de su carrera que tuvo su culmen con el título de campeón del mundo.

Asimismo, no se olvidó de quien siempre ha estado a su lado, Alejandro Delgado, “por su paciencia, su exigencia y por creer en mí incluso cuando yo dudaba; a mis compañeros, por empujarme a mejorar, por las risas, el apoyo y por hacer que los días duros pesaran menos; y al club en general, por ser casa, familia y escuela”.

Así, y aunque todavía no ha revelado dónde recalará, quiso insistir en que “zamorano siempre seré y la bandera Seña Bermeja vendrá conmigo vaya donde vaya”.

Garrote comienza, por tanto, una nueva etapa deportiva en la que tendrá como reto estar en el Campeonato del Mundo y volver a resurgir.