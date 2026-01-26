Natación Zamora firma un sólido fin de semana: Triunfos y podios en la Copa de Clubes y el Nadador Completo Alevín

El CD Natación Zamora cerró el fin de semana con una notable actuación en dos frentes competitivos: la 5ª Jornada de la Fase Copa de Clubes y la 1ª Jornada del Nadador Completo Promesas Alevín. Competiciones en las que la amplia participación y el buen rendimiento de sus equipos permitieron al club zamorano mantener el pulso competitivo.

Copa de Clubes: Pomar lidera la categoría femenina

En la Copa de Clubes, el conjunto absoluto volvió a mostrar consistencia, especialmente en las pruebas de espalda y estilos.

En el cuadro femenino, Sara Pomar se convirtió en la referencia del equipo al imponerse tanto en los 100 metros espalda como en los 200 metros estilos, firmando dos actuaciones de autoridad. Mientras que, por su parte, África Refoyo completó el buen papel del grupo con un segundo puesto en los 100 metros espalda y una presencia destacada en los 200 metros estilos (quinta).

Sara Pomar / Cedida

Además, mientras que Candelas Prieto y Mencía Pérez se mantuvieron entre las mejores en sus series. El relevo de 4x100 estilos añadió un segundo puesto que reforzó el balance general.

López, protagonista zamorano en categoría masculina

En categoría masculina, el dominio zamorano en los 400 metros estilos fue evidente, con Alejandro López al frente de un bloque que colocó a cuatro nadadores entre los cinco primeros puestos.

En la velocidad, Hugo Guerra se adjudicó los 50 metros espalda en una prueba con amplia presencia del club entre los puestos de cabeza. El relevo de 4x100 metros libre cerró la jornada con una victoria solvente.

Nadador completo alevín

El buen fin de semana del del CD Natación Zamora lo completó su cantera, que respondió de forma satisfactoria en la primera cita del Nadador Completo Alevín.

Valeria Serrano firmó una victoria en los 200 espalda y un quinto puesto en los 100 metros mariposa; mientras que, en el cuadro masculino, Aníbal Gómez destacó con un tercer puesto en los 200 metros espalda y presencia en el top‑10 de los 100 metros mariposa.

Rubén Galán y Diego Bobo completaron la buena actuación del club zamorano en la primera jornada de esta competición.

En línea ascendente

Así pues, fin de semana deja así un balance positivo para el CD Natación Zamora, que continúa afianzando su progresión colectiva y la proyección de sus jóvenes nadadores.