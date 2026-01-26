Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Natación

El Natación San José Obrero se cuelga 16 metales en el Regional Alevín

Fueron 12 metales a nivel individual (4 oros, 2 platas y 6 bronces) y 4 metales en relevos (1 oro, 2 platas y 1 bronce).

Expedición de CD San José Obrero

Expedición de CD San José Obrero / Cedida

P. F.

El Club Deportivo Natación San José Obrero sigue creciendo y acumulando éxitos. Este pasado fin de semana se desplazó hasta Ávila para participar en el XI Campeonato de Natación de Castilla y León Alevín, y lo hizo con 7 nadadores, 3 de categoría femenina y 4 de categoría masculina.

El botín fue cuantioso, y el Sanjo se hizo con 12 metales a nivel individual (4 oros, 2 platas y 6 bronces) y 4 metales en la categoría de relevos (1 oro, 2 platas y 1 bronce).

Desde el propio club recordaron que a pesar de ser una entidad relativamente joven (nacida en 2014) “no paramos de seguir sumando méritos que nos permitan construir una buena base sobre la que se sustenten los pilares de un potente club a nivel autonómico”.

RESULTADOS

- Aidan Domínguez Ferrández (2013)

Oro 4x100 libre masc.

Plata 4x200 libre masc.

Plata 4x100 estilos masc.

- Michelle Martín Rodríguez (2013)

- Brianda Carro Martín (2014)

Bronce 50 braza

Bronce 4x100 estilos mixto

- Lucía Pérez García (2013)

Bronce 100 espalda

Bronce 4x100 estilos mixto

- Óliver Ibáñez Oterino (2014)

Plata 400 libre

Bronce 50 espalda

Oro 4x100 libre masc.

Plata 4x200 libre masc.

Plata 4x100 estilos masc.

Bronce 4x100 estilos mixto

- Antonio Reche Rodríguez (2014)

Plata 200 espalda

Bronce 200 braza

Bronce 100 braza

Bronce 50 braza

Oro 4x100 libre masc.

Plata 4x200 libre masc.

Plata 4x100 estilos masc.

- Víctor Fresno Salgado (2013)

Oro 200 libre

Oro 100 libre

Oro100 espalda

Oro 50 espalda

Oro 4x100 libre masc.

Plata 4x200 libre masc.

Plata 4x100 estilos masc.

Bronce 4x100 estilos mixto

