El Natación San José Obrero se cuelga 16 metales en el Regional Alevín

El Club Deportivo Natación San José Obrero sigue creciendo y acumulando éxitos. Este pasado fin de semana se desplazó hasta Ávila para participar en el XI Campeonato de Natación de Castilla y León Alevín, y lo hizo con 7 nadadores, 3 de categoría femenina y 4 de categoría masculina.

El botín fue cuantioso, y el Sanjo se hizo con 12 metales a nivel individual (4 oros, 2 platas y 6 bronces) y 4 metales en la categoría de relevos (1 oro, 2 platas y 1 bronce).

Desde el propio club recordaron que a pesar de ser una entidad relativamente joven (nacida en 2014) “no paramos de seguir sumando méritos que nos permitan construir una buena base sobre la que se sustenten los pilares de un potente club a nivel autonómico”.