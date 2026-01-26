Natación
El Natación San José Obrero se cuelga 16 metales en el Regional Alevín
Fueron 12 metales a nivel individual (4 oros, 2 platas y 6 bronces) y 4 metales en relevos (1 oro, 2 platas y 1 bronce).
P. F.
El Club Deportivo Natación San José Obrero sigue creciendo y acumulando éxitos. Este pasado fin de semana se desplazó hasta Ávila para participar en el XI Campeonato de Natación de Castilla y León Alevín, y lo hizo con 7 nadadores, 3 de categoría femenina y 4 de categoría masculina.
El botín fue cuantioso, y el Sanjo se hizo con 12 metales a nivel individual (4 oros, 2 platas y 6 bronces) y 4 metales en la categoría de relevos (1 oro, 2 platas y 1 bronce).
Desde el propio club recordaron que a pesar de ser una entidad relativamente joven (nacida en 2014) “no paramos de seguir sumando méritos que nos permitan construir una buena base sobre la que se sustenten los pilares de un potente club a nivel autonómico”.
RESULTADOS
- Aidan Domínguez Ferrández (2013)
Oro 4x100 libre masc.
Plata 4x200 libre masc.
Plata 4x100 estilos masc.
- Michelle Martín Rodríguez (2013)
- Brianda Carro Martín (2014)
Bronce 50 braza
Bronce 4x100 estilos mixto
- Lucía Pérez García (2013)
Bronce 100 espalda
Bronce 4x100 estilos mixto
- Óliver Ibáñez Oterino (2014)
Plata 400 libre
Bronce 50 espalda
Oro 4x100 libre masc.
Plata 4x200 libre masc.
Plata 4x100 estilos masc.
Bronce 4x100 estilos mixto
- Antonio Reche Rodríguez (2014)
Plata 200 espalda
Bronce 200 braza
Bronce 100 braza
Bronce 50 braza
Oro 4x100 libre masc.
Plata 4x200 libre masc.
Plata 4x100 estilos masc.
- Víctor Fresno Salgado (2013)
Oro 200 libre
Oro 100 libre
Oro100 espalda
Oro 50 espalda
Oro 4x100 libre masc.
Plata 4x200 libre masc.
Plata 4x100 estilos masc.
Bronce 4x100 estilos mixto
