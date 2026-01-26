RFEF
Louzán confirma que la final del Mundial de fútbol 2030 se jugará en España
EFE
Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), confirmó que la final del Mundial de fútbol de 2030, organizado conjuntamente por España, Portugal y Marruecos, se disputará en España.
"España tiene una capacidad organizativa demostrada durante muchísimos años, va a ser la que lidere ese Mundial de 2030 y aquí se celebrará la final de esa Copa del Mundo", sentenció Louzán al subir al escenario para recoger uno de los premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid.
El mandatario hizo referencia a los problemas organizativos vistos durante la Copa África celebrada en Marruecos: "Marruecos realmente está sufriendo una transformación en todos los sentidos, unos estadios magníficos. Hay que reconocer lo que se ha hecho bien. En la Copa de África hemos visto escenas que perjudican a la imagen del fútbol mundial".
Además, confirmó que la RFEF tiene la pretensión de organizar "el mejor Mundial de la historia": "Será la del centenario, porque se cumplirán 100 años de ese Mundial celebrado en Uruguay. Tenemos que estar a la altura. Estamos trabajando para que España tenga el mejor Mundial de la historia en 2030".
- Nueva vida para el extinto convento de Zamora: El antiguo hogar de las Juanas albergará una fundación privada
- El renacimiento del Camino del Lobo: Las claves de un ambicioso proyecto para dinamizar el noroeste de Zamora
- Cazadores zamoranos alzan la voz contra la propuesta de la UE de limitar la captura de esta especie
- Centros de Cáritas en Zamora sufren intentos de estafas telefónicas
- Orden de reparación urgente de muros colapsados en la Cuesta de la Estación de Benavente
- Zamora prepara la apertura de un centro enograstronómico
- Crónica del destierro de Zamora
- PSOE e IU exigen a Asensio el cese fulminante de la concejala de Personal en Benavente