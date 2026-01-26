La Copa de Invierno de Castilla y León de waterpolo se queda en Zamora

Los infantiles del Waterpolo Zamora Caja Rural se proclamaron campeones de la séptima edición de la Copa de Invierno de Castilla y León, celebrada en Zamora.

La categoría más joven del club se alzó el pasado sábado 24 con el trofeo que los acredita como campeones de la Copa de Castilla y León de invierno.

El equipo formado por jugadores en edad infantil y alevín, bajo la dirección de Lucía Gavilanes, compitieron contra sus rivales regionales, superándolos con mucha facilidad, un hecho que permitió la consecución del título.

El siguiente reto será llevarse la Liga de Castilla y Léon.

En cuanto a la categoría Senior, el plantel zamorano quedó en última posición del torneo al verse superado por Castellae Burgos y CW Valladolid.