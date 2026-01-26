Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Copa de Invierno de Castilla y León de waterpolo se queda en Zamora

Los infantiles lograron el título regional bajo la dirección del Lucía Gavilanes

Zamora, como pez en el agua: el waterpolo regional disputa la VIII Copa de Invierno de Castilla y León

Zamora, como pez en el agua: el waterpolo regional disputa la VII Copa de Invierno de Castilla y León / Alejandra Bonel García

P. F.

Los infantiles del Waterpolo Zamora Caja Rural se proclamaron campeones de la séptima edición de la Copa de Invierno de Castilla y León, celebrada en Zamora.

La categoría más joven del club se alzó el pasado sábado 24 con el trofeo que los acredita como campeones de la Copa de Castilla y León de invierno.

El equipo formado por jugadores en edad infantil y alevín, bajo la dirección de Lucía Gavilanes, compitieron contra sus rivales regionales, superándolos con mucha facilidad, un hecho que permitió la consecución del título.

El siguiente reto será llevarse la Liga de Castilla y Léon.

En cuanto a la categoría Senior, el plantel zamorano quedó en última posición del torneo al verse superado por Castellae Burgos y CW Valladolid.

